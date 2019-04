Il lampo di Son e il rigore parato da Lloris: gli Spurs si aggiudicano l'andata dei quarti di finale. Guardiola non può essere soddisfatto: pessimo Aguero con l'errore dal dischetto.

di Daniele Rocca - 09/04/2019 23:00 | aggiornato 09/04/2019 23:08

La decide l'uomo delle prime volte. Era stato di Son il primo gol nel nuovo stadio del Tottenham in Premier League, contro il Crystal Palace. È suo il primo gol degli Spurs anche in Champions League, contro il Manchester City. Una gioia doppia, considerando anche l'importanza della competizione.

La posta in palio è altissima e ad aggiudicarsi l'andata dei quarti di finale è la squadra di Pochettino. Una partita perfetta, soprattutto in fase difensiva. Una sola sbavatura: dopo appena 10 minuti fallo di mano in area da parte di Rose, ma ci pensa Lloris a salvare il compagno di squadra.

Rigore parato dal portiere francese ad Aguero, il peggiore in campo. Il suo errore dagli undici metri punisce i ragazzi di Guardiola, che fino a questo momento avevano segnato in tutte le partite di Champions League. Niente è perduto per il City, che avrà la chance di ribaltare l'esito del doppio confronto al ritorno, tra una settimana all'Etihad Stadium.

🌟 Heung-Min Son 🌟



🗓️ 3rd April 2019

Scores Tottenham's first goal in their new stadium



🗓️ 9th April 2019

Scores Tottenham's first #UCL goal in their new stadium pic.twitter.com/2amXbzR542 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2019

Champions League, le pagelle di Tottenham-Manchester City 1-0

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris 7; Trippier 6.5, Alderweireld 6.5, Vertonghen 6.5, Rose 6; Sissoko 6.5, Winks 6.5 (81' Wanyama 6), Eriksen 7; Dele Alli 7 (86' Llorente sv); Son 7.5, Kane 6 (58' Lucas 6). All. Pochettino 7.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 5.5; Walker 6, Laporte 5.5, Otamendi 5.5, Delph 5; Gundogan 6, Fernandinho 5.5, D. Silva 5.5 (89' De Bruyne sv); Mahrez 5.5 (89' Sané sv), Aguero 5 (70' Gabriel Jesus 5.5), Sterling 6. All. Guardiola 5.5.

I migliori

Son 7.5

È la sua stagione. Lo dimostra anche contro il Manchester City, regalando agli Spurs l'andata dei quarti di finale di Champions League. Le occasioni più pericolose arrivano sempre dalle sue accelerazioni. Quella decisiva arriva a meno di un quarto d'ora dalla fine: il coreano sbaglia il primo controllo, ma è bravissimo a tenere il pallone in campo e ritagliarsi lo spazio giusto per andare al tiro. Conclusione potente e precisa, Ederson non è perfetto. Esplode la gioia sugli spalti.

Lloris 7

Poco più di dieci minuti per diventare il protagonista della partita. Fallo di mano di Rose e calcio di rigore per il City. Davanti a lui si presenta Aguero, ma il capitano del Tottenham capisce in anticipo le intenzioni dell'attaccante e respinge il suo tiro. Un intervento che vale l'intera partita. C'è anche la sua firma sul trionfo del Tottenham. Terzo penalty parato da Lloris, che allontana le critiche dopo l'errore contro il Liverpool.

I peggiori

Ederson 5.5

Sul gol di Son ha più di qualche responsabilità. Il tiro di Son gli passa sotto al corpo: la distanza ravvicinata non può essere un alibi. Così come non può essere una scusante l'infortunio rimediato nello scontro con Delph. Nel primo tempo si prende più di qualche rischio nella costruzione con i piedi dal basso.

Aguero 5

Avrebbe l'opportunità di sbloccare la partita dopo dieci minuti. L'occasione è la più ghiotta di tutte. Il Kun si presenta dal dischetto e si lascia ipnotizzare da Lloris, che battezza l'angolo giusto e respinge la conclusione a mezza altezza. Tiro debole e di facile lettura. Così diventano 11 i rigori sbagliati da quando è al City. Ci prova un paio di volte da fuori, più frustrazione che altro. A venti minuti dalla fine Guardiola gli preferisce la freschezza di Gabriel Jesus.