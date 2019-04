Il centrocampista dell'Ajax ha parlato alla vigilia del match di andata dei quarti di finale contro i bianconeri: "Abbiamo eliminato il Real Madrid, inferiori a nessuno".

di Alberto Casella

Il suo cartellino è già del Barcellona. Ma solo dal prossimo giugno, perché i Blaugrana hanno preferito giocare d'anticipo e battere la concorrenza: Frenkie de Jong ha solo 21 anni, ma in questa edizione della Champions League ha messo in mostra doti da veterano.

Cresciuto nelle giovanili del Willem II, è arrivato nella cantera dell'Ajax quattro anni fa e da allora è cresciuto in maniera esponenziale. Tuttocampista più che centrocampista, anche in questa che è stata la stagione della sua consacrazione a livello internazionale, Frenkie è stato impiegato in almeno tre ruoli.

Mediano per vocazione, il giovane olandese è la gioia di ten Hag che, infatti, lo ha schierato spesso anche come centrale in mezzo al campo con ottimi risultati, ma pure al fianco di Blind al centro della difesa, come è successo in Eredivisie e persino in Champions League, alla Johan Cruijff ArenA nell'andata contro l'AEK Atene. Il risultato? Tre gol dell'Ajax e porta inviolata.

Champions League: contro l'Aek Atene de Jong ha dimostrato di saper giocare anche come centrale difensivo

Champions League, De Jong avvisa la Juventus: "Dimostriamo di essere più forti"

Prima di volare in Catalogna a giugno, però, de Jong vuole completare l'opera. C'è una Eredivisie da vincere, dopo l'aggancio in vetta al Psv Eindhoven, e poi c'è una Champions League dove l'Ajax vuole dimostrare di non essere solo la squadra di ragazzini terribili dal grande futuro, ma di rappresentare già una splendida realtà, hic et nunc. E il prossimo passo - dopo aver passeggiato sul Real Madrid - o, come dice qualcuno, sulle sue macerie - si chiama Juventus. Mercoledì sera, infatti, ad Amsterdam si gioca l'andata dei quarti di finale fra i lancieri e la squadra italiana che ha appena ritrovato Cristiano Ronaldo. Una specie di esame di laurea per i ragazzi di ten Hag, un esame che però non fa tremare le gambe a de Jong che, superato un problema alla caviglia, vuole togliersi altre soddisfazioni, come ha dichiarato al canale Uefa:

Finora abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo vinto tre turni preliminari e superato la fase a gironi. Poi negli ottavi abbiamo eliminato il Real Madrid: è stato senza dubbio il momento più bello in assoluto, abbiamo fatto vedere a tutti ciò che possiamo fare. Sicuramente siamo la rivelazione del torneo, ma abbiamo già dimostrato di saper giocare allo stesso livello delle altre squadre. Ora speriamo di poter dimostrare contro la Juventus di essere bravi quanto loro o anche di più.

Dopo aver eliminato il Real Madrid, ora de Jong vuole dimostrare che l'Ajax non è inferiore alle altre squadre ancora in lizza in Champions League

"Io come Cruijff? Paragone improponibile"

Il ragazzo, insomma, ha le idee chiare, ma dimostra anche di saper tenere i piedi per terra quando chiede di andarci piano con i paragoni: