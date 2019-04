Giorgio Chiellini rischia di saltare l'andata dei quarti di Champions League tra Ajax e Juventus , in programma mercoledì alle ore 21 all'Amsterdam ArenA. L'allarme è scattato quando alla sfida mancano meno di 48 ore: il difensore è alle prese con un infortunio al polpaccio ed è a forte rischio per il match contro gli olandesi.

Problema al polpaccio per il capitano bianconero: è in forte dubbio.

