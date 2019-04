Rizzoli: "Manca un rigore al Milan, ok quello per la Lazio"

Rizzoli: "Manca un rigore al Milan, ok quello per la Lazio"

Il rimpianto più grande è quello di non aver potuto proseguire un progetto, sono stato al Milan appena 15 mesi. Avrei voluto fare più sessioni di mercato e poi essere giudicato al meglio. Credo sia difficile fare miracoli in poco tempo. Il giocatore che abbiamo trattato più da vicino, ma non siamo riusciti a portare a Milano, è stato Aubameyang, un mio pallino. Mi è dispiaciuto tantissimo non aver portato la trattiva a termine. Lui è forse il mio più grande rimpianto

Il Milan con Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, si trova in zona Champions ma non deve in alcun modo abbassare la guardia. Rino è uno che ama questo lavoro e ama il Milan. Credo rimarrà tanti anni alla guida della squadra

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK