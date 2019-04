La moglie dell'argentino avrebbe parlato con i dirigenti dell'Atletico Madrid, intenzionati a prevenire l'eventuale partenza di Griezmann o Diego Costa.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 09/04/2019 10:48 | aggiornato 09/04/2019 10:56

Tra l'Inter e Mauro Icardi il divorzio sembra inevitabile. Il rientro in squadra del bomber argentino non ha raffreddato gli animi né allentato la fortissima tensione tra il gruppo e l'ex capitano. Anzi, dopo lo 0-0 maturato nell'ultimo turno di Serie A, dove i nerazzurri sono stati fermati in casa dall'Atalanta, anche i tifosi hanno avuto qualcosa da dire al numero 9, reo di aver sbagliato un gol facile che avrebbe potuto permettere alla squadra di blindare il terzo posto in classifica.

Ovviamente i nervi tesi sono figli della situazione che lui stesso ha contribuito a creare: dopo che la società ha deciso di privarlo della fascia di capitano in seguito alle troppe scorribande polemiche in tv della moglie, Icardi si è tirato fuori dal gruppo alla viglia della trasferta di Vienna in Europa League, ricomparendo solo in occasione della partita di Marassi contro il Genoa. Il gol e l'assist servito al suo nemico Perisic sono però serviti solo da palliativo, perché a oggi le due parti sono lontane dal tanto agognato rinnovo di contratto e, soprattutto dall'estero, cominciano ad arrivare i primi sondaggi.

Qualora l'argentino dovesse lasciare Milano, l'Inter si butterebbe su Edin Dzeko o Duvan Zapata, considerate le due soluzioni più percorribili per vari motivi: il bosniaco vuole andare via dalla Roma e ha un contratto in scadenza nel 2020, mentre il colombiano potrebbe fare il tanto sperato salto in un top club dopo aver sprecato l'occasione concessagli dal Napoli qualche tempo fa. All'estero invece si monitora sempre Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United, per il quale però bisognerà eventualmente compiere uno sforzo economico molto importante.

Mauro Icardi, centravanti dell'Inter: l'argentino potrebbe lasciare Milano in estate. L'Atletico Madrid lo cerca: operazione da 75 milioni di euro potenziali

Inter - Icardi, nuova puntata: Wanda Nara contattata dall'Atletico Madrid

E Icardi? Maurito piace a tanti: l'ultima squadra ad averlo sondato, secondo le indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera, sarebbe l'Atletico Madrid, un club che in vista della prossima stagione darà vita a una sensibile rivoluzione in rosa. A lasciare il Wanda Metropolitano saranno in tanti e anche il reparto offensivo dovrebbe perdere qualche pezzo. Simeone avrebbe già chiesto alla società di trattenere Alvaro Morata, mentre la permanenza di Diego Costa (ai ferri corti con la dirigenza dopo l'ennesima sfuriata in campo con annessa espulsione) e quella di Antoine Griezmann non è affatto scontata.

Qualora ci fosse qualcuno disposto a strapagarli, allora ecco che i Colchoneros dovrebbero pensare a un colpaccio in attacco. Icardi piace e, al momento, è vincolato all'Inter da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro che può essere esercitata dal primo a 15 di luglio, dopo di che - per chi vorrà assicurarsi il bomber albiceleste - ci sarà da sedersi al tavolo a trattare con la dirigenza nerazzurra. A Milano non vorrebbero comunque scendere sotto i 75 milioni di euro, una cifra ragionevole se si considerano età e prestazioni recenti del calciatore, che nelle ultime stagioni ha tenuto a galla quasi da solo un'intera squadra.

La destinazione madrilena sarebbe più che gradita sia dal giocatore che da Wanda Nara, la quale ha intenzione di continuare la sua carriera da soubrette e, l'eventuale approdo in Spagna, la faciliterebbe in tal senso per via della lingua. Inoltre, Icardi a Madrid troverebbe l'ambiente ideale per rilanciarsi, sarebbe sicuramente protagonista in Champions League e andrebbe a guadagnare uno stipendio da 7 milioni netti più bonus.

Non male, soprattutto se consideriamo le difficoltà registrate fino a oggi per trattare il proprio rinnovo con la società meneghina: la moglie agente era partita da una richiesta di oltre 9 milioni di euro, mentre l'Inter non è nemmeno arrivata a pareggiare l'attuale offerta dell'Atletico Madrid, fermandosi a 6,5. Troppo poco, soprattutto adesso che anche la Curva Nord ha preso posizione contro il centravanti, fischiato e insultato nel giorno del suo ritorno a San Siro. La storia tra Icardi e l'Inter sembra essere arrivata alla fine. E, questa volta, non sono in programma colpi di scena.