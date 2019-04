L'esterno del Psv Eindhoven è da tempo nel mirino del club nerazzurro, destinazione gradita secondo l'agente van Kooperen: "Si tratta di un top club, ricco di storia".

di Alberto Casella - 09/04/2019 10:36 | aggiornato 09/04/2019 10:40

Il calcio olandese sta tornando a sfornare giovani talenti dopo un periodo di lieve appannamento e, di conseguenza, a riprendersi il centro del ring, pardon del mercato internazionale. I top club europei sono tornati infatti a fare la fila nei Paesi Bassi e con essi gli italiani, Juventus e Inter in testa.

Frankie de Jong, 21 anni, ha già il visto per Barcellona, dove sbarcherà in estate - pagato quasi 90 milioni tutto compreso - per Matthis de Ligt, 19, suo compagno nell'Ajax, si sta scatenando un'asta fra Blaugrana e bianconeri con altri club alla finestra, ma anche i ragazzini terribili del Psv hanno da tempo i riflettori addosso.

La vetrina della Champions League è stata determinante e chi nello scorso autunno ancora non avesse sentito parlare di Steven Bergwijn, per esempio, o di Pablo Rosario o di Denzel Dumfries, per rimanere agli olandesi di passaporto, ha avuto ampiamente modo di riparare.

Bergwijn è entrato nei radar del calciomercato dell'Inter

Inter su Bergwijn

Bergwijn in particolare è bene impresso nella memoria dei tifosi dell'Inter. Nell'ultimo match del girone di Champions League, infatti, i nerazzurri avrebbero dovuto battere a San Siro il Psv e attendere il risultato di Barcellona-Tottenham. Ma il match si era messo subito in salita: al 13' Asamoah, in confusione contro l'esterno olandese, ciccava la palla e la regalava all'avversario che ringraziava e la crossava per l'incornata di Lozano - un altro, il messicano, che ha molti corteggiatori - che realizzava uno 0-1 al quale Icardi poneva rimedio soltanto un'ora dopo. Ma era troppo tardi: l'Inter era fuori dalla Champions League.

Bergwijn protagonista a San Siro

L'agente: "Abbiamo già parlato con Ausilio"

Intanto però Steven era entrato nei radar del calciomercato nerazzurro e che non sia solo una delle tante voci che circolano nell'ambiente lo ha confermato il procuratore del giocatore Fulco van Kooperen, dell’agenzia Muy Manero, a FcInterNews.it:

Sì, abbiamo già parlato con Piero Ausilio. L'Inter è un top club, ricco di storia. Grandi tifosi, in una città di una nazione bellissima. Personalmente non ho priorità, dipende tutto da Steven. Qualsiasi club che ammira Steven e che può dargli la giusta base per il suo prossimo step è un candidato serio. E i nerazzurri certamente lo sono.

Bergwijn ha già 115 presenze in prima squadra e si è guadagnato la maglia della Nazionale

La rivoluzione degli esterni nerazzurri

Bergwijn è passato dalle giovanili dell'Ajax a quelle del Psv nel 2011, all'età di 14 anni. A 17 anni ha esordito in Eredivisie e anche in Champions League - cinque minuti contro il Cska Mosca, nei quali ha pure trovato modo di fornire l'assist per il gol della vittoria a Pröpper - e da allora ha giocato 115 match in prima squadra con 23 reti e 28 assist. Un predestinato, insomma, sul quale gli operatori di mercato dell'Inter stanno puntando forte, anche perché nella prossima stagione il reparto offensivo nerazzurro è destinato a essere rivoluzionato, con il solo Lautaro sicuro del posto e la batteria degli esterni sotto valutazione. Perisic e Candreva, infatti, sono in odore di cessione, mentre per Politano e Keita bisognerà decidere se esercitare il diritto di riscatto, molto probabile solo per l'azzurro.