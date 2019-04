Il manager dei Blues parla del fuoriclasse belga, autore di una doppietta contro il West Ham.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 11:17 | aggiornato 09/04/2019 11:23

Due gol d'autore, il primo da fuoriclasse assoluto. Eden Hazard ha deciso con una doppietta il match tra Chelsea e West Ham valido per la 33esima giornata di Premier League. Un successo per 2-0 che ha permesso ai Blues di salire al terzo a quota 66 punti davanti a Tottenham e Arsenal, rispettivamente a 64 e 63 ed entrame con una partita in meno.

Nel post-partita il manager del Chelsea, Maurizio Sarri, si è ovviamente soffermato sulla prestazione del fuoriclasse belga, commentando anche lo voci di mercato spagnole che parlano di un accordo imminente col Real Madrid:

Io non posso fare nulla per tenere Eden. Il club la pensa come me, ma se lui vuole fare un'altra esperienza, credo sia molto difficile convincerlo a restare (ha un contratto in scadenza nel 2020, ndr)

Sulla possibbile valutazione:

Cento milioni sono pochi, è una cifra troppo economica nel mercato di oggi. Di recente bbiamo visto prezzi mai assurdi. Penso che sia davvero difficile sostituire Hazard con un altro giocatore. Cercheremo di convincerlo, stiamo cercando di migliorare, vogliamo diventare una delle migliori squadre in Inghilterra e di conseguenza d’Europa, ma penso di dover rispettare la sua decisione

Hazard: "Penso solo al Chelsea"

Anche Hazard ha parlato dopo la partita del suo futuro: