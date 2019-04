Il tecnico è sotto accusa per la formazione schierata nello scontro diretto contro il Bayern Monaco. E c'è anche chi, arrabbiato, chiede la cessione al club.

di Franco Borghese - 09/04/2019 20:26 | aggiornato 09/04/2019 20:31

Non è una sconfitta come le altre. Non solo perché può costare il campionato, ma perché ha evidenziato alcune crepe all'interno dello spogliatoio. Il Borussia Dortmund non riesce a digerire la sconfitta per 5-0 con il Bayern Monaco. Non riescono a digerirla i giocatori. Al punto che il tonfo di sabato pomeriggio può avere ripercussioni pesanti anche sul calciomercato.

Il tecnico Lucien Favre è sul banco degli imputati. Lo è fin dal fischio di inizio. La formazione del Borussia Dortmund ha sorpreso (negativamente) tutti. E il risultato non ha di certo dato ragione all'allenatore. Per questo, già al 90', il capitano del Borussia Marco Reus, stranamente schierato punta e non trequartista, ha attaccato pubblicamente Favre:

Tutti sanno che non mi piace giocare punta. Faccio però quel che mi dice l'allenatore. Favre non mi ha spiegato il perché di questa scelta

Non è però solo quella legata a Reus la scelta strana e incomprensibile. Piszczek, che non giocava da febbraio, non era ovviamente al top fisicamente. A 33 anni non è più velocissimo, e metterlo in marcatura su Coman non è stata una scelta tattica particolarmente azzeccata.

Le scelte tattiche di Favre hanno ripercussioni sul calciomercato del Borussia Dortmund

Calciomercato Borussia Dortmund, Weigl chiede la cessione

Non solo, le critiche a Favre infatti riguardano anche altre due scelte: al posto di Gotze, che era riuscito a incidere più volte, è stato schierato Dahoud, che però in questa stagione ha sempre deluso e a Monaco non è mai riuscito a entrare in partita, sprecando sullo 0-0 l'unica occasione avuta dal Dortmund. Arrabbiato anche Julian Weigl, che a sorpresa si è dovuto accomodare in panchina per lasciare spazio a Zagadou (disastroso in occasione del 2-0, quando ha passato la palla a Lewandowski). Il centrocampista tedesco, che durante la sessione invernale del calciomercato aveva accettato di restare per aiutare il club a inseguire il titolo, si è spesso sacrificato in questa seconda parte di stagione, giocando in difesa (falcidiata dagli infortuni).

Julian Weigl vuole andare al PSG

La panchina forzata contro il Bayern Monaco lo ha deluso, a maggior ragione dopo la disponibilità mostrata per tutto l'anno a tecnico e società. Ora vuole approfittare della prossima sessione di calciomercato per fuggire al PSG dal suo mentore Thomas Tuchel. Weigl ha già chiesto ufficialmente la cessione al club. Improvvisamente è tornato a pensare più al proprio futuro che non al presente del Borussia (comunque a un solo punto dal Bayern primo). D'altronde quella di sabato scorso per il Dortmund non è una sconfitta come le altre.