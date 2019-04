Nemmeno il tempo di piangere ed è già SBK per Hector Barbera, ad Assen sulla Kawasaki dell'infortunato Mercado. Lo spagnolo ha rotto i rapporti con il team Toth Supersport ma salta sulla Ninja del team Orelac.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 09/04/2019 16:00 | aggiornato 09/04/2019 17:05

Incredibile. Più o meno. La SBK di Assen vedrà al via il pilota che ha fatto più parlare nel weekend di Aragon. In Olanda Hector Barbera torna in sella. La sua ex Yamaha R6 è sparita nel nulla in Spagna, lasciandolo a piedi. Contestualmente, al Motorland Tati Mercado si è fatto male. Uno più uno fa due: il pilota di Valencia sostituisce l'argentino in Olanda. Tutti contenti, forse. O tutti scontenti. Di certo, a Dorna fa piacere avere un pilota già visto in MotoGP sulla griglia delle derivate.

Leandro Mercado, del resto, non ce la fa. L'infortunio rimediato al Motorland costringe il pilota del team Orelac al riposo. La squadra Verdnatura non vuole tenere la ZX-10RR ferma e, quasi magicamente, ecco apparire il nome di Barbera. La pista olandese di Assen è difficile e selettiva, ma Hector ci ha gareggiato con qualsiasi mezzo a due ruote esistente, cogliendo podi in 25 e 250. Buone prove anche con la MotoGP, mancava giusto la SBK. Eccola servita.

Farà il bravo Hector? In una vicenda ancora tutta da chiarire, il valenciano resta il ragazzo del mistero. Avrà ragione Toth o Barbera? Nel frattempo, per lo spagnolo l'opportunità è di quelle da non perdere. Al di là della momentanea assenza di Mercado. Per Babera ad Assen si presenterà l'occasione di rilanciare una carriera macchiata da troppi episodi extra sportivi. Perché in sella, lui ci sa stare. Il problema suo è fuori dal paddock. Continuare a correre in SBK potrebbe aiutarlo.

Mercado è costretto al forfait, ad Assen SBK arriva Barbera

Appiedamento finito ancora prima di partire, ad Assen Barbera torna in sella

Forse ad Hector nemmeno più importa che (diavolo) di fine abbia fatto la Yamaha R6 del team Toth. Ormai la faccenda Supersport è chiusa per lo spagnolo, che ha detto addio alla squadra ungherese. Poteva rimanere fermo un pilota così? Non molto: a Dorna fa molto comodo il suo talento ed anche al pubblico competente farà piacere vedere in azione il valenciano ad Assen, Olanda. Nella cosiddetta "Università" del motociclismo, Barbera potrà sostenere un esame di riparazione, utile a risollevare la propria carriera.

La Kawasaki del team Orelac Verdnatura non è - intendiamoci - la verdona ufficiale di Johnny Rea. Questo va precisato, perché Barbera salterà nel gruppo SBK senza conoscere le gomme Pirelli e le caratteristiche della 100 derivata dal modello stradale. Inoltre, egli dovrà sopperire con la guida la carenza di motore della Ninja lasciata libera dall'argentino, in evidente fatica nei round di Phillip Island e Thailandia. Prima della botta presa da Leandro ad Aragon.

Il Van Drenthe olandese è ricco di curve, nelle quali Barbera potrà sfoggiare le proprie caratteristiche, sviluppate in tanti di anni di moto a due tempi. Ad Hector piace essere scorrevole in piega, sfruttando molto la sua bassa statura. Pure contento per la chance ricevuta, il valenciano precisa quale sia il suo stato d'animo

Sono contento di poter tornare in sella ad Assen e ringrazio il team Orelac. Tuttavia, non mi rende felice sapere di gareggiare grazie ad un infortunio di un collega. Auguro a Mercado una pronta guarigione, io ci metterò tutto me stesso per fare bene in Olanda con la Kawasaki Ninja della squadra di Calero

Vedremo. La zona punti è alla portata di Barbera che, lo sa, dovrà affrontare un weekend costituito da tre gare valide per la classifica piloti. Per lui quella sarà una situazione tutta nuova d ancora da scoprire con la SBK.