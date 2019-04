Le parole in conferenza dell'allenatore e del giocatore dei Lancieri alla vigilia della sfida contro la Juve.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 17:31 | aggiornato 09/04/2019 17:36

Alla vigilia di Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champions League, hanno parlato in conferenza stampa Etik ten Hag, tecnico dei Lancieri, e Hakim Ziyech, stella della squadra.

Pensiamo solo alla Juve - ha esordito ten Hag - contro cui dovremo mostrare tutte le nostre qualità. In Eredivise siamo primi (a 71 punti insieme al PSV, ndr) e vogliamo vincere il titolo, ma la partita di domani è una cosa a parte. Non sarà una sfida simile a quella col Real Madrid, noi però giocheremo sempre alla nostra maniera. Siamo felici che ci sia Cristiano Ronaldo perché noi vogliamo sempre affrontare i migliori. Si farà sentire invece l'assenza di Chiellini, un giocatore fondamentale che Allegri saprà rimpiazzare

Ten Hag ha proseguito:

Affrontiamo una formazione esperta che sa giocare in tanti modi. Sarà un altro ostacolo da superare, noi dovremo essere bravi a leggere in anticipo la partita. Abbiamo un centrocampo che sa giocare bene a pallone, e quando non ce l'ha ci aiuta a recuperarlo il prima possibile. Se questo lo fanno tutti e dieci i giocatori si trova l'alchimia giusta puoi arrivare a dei risultati. In questo momento siamo così forti tatticamente che possiamo metterci di utilizzare i giocatori in diverse posizioni

Sulle parole di Jordy Cruyff, figlio di Johan ("papà sarebbe stato orgoglioso di questa squadra"), ha detto:

Sono un bellissimo complimento. Due anni fa l'Ajax ha trovato la via per tornare la squadra forte che era, soprattutto in Europa. Abbiamo un budget più basso degli altri, il calcio va così ora. Il campionato olandese non è il più importante di tutti, arrivare ai livelli delle altre squadre è difficile. La nostra filosofia è stata quella di affiancare giocatori esperti accanto ai più giovani per trovare un equilibrio di squadra, anche a livello internazionale

Su de Jong e de Ligt:

Sono due giocatori straordinari, come tutti i miei ragazzi. Vogliamo che restino tutti perché l'intenzione è continuare a dire la nostra in Europa anche l'anno prossimo. Domani affrontiamo la Juve, poi vediamo cosa succederà. Credo sia importante che l'Ajax sia tornato a questi livelli in Europa. Tutti gli anni arrivano in fondo le stesse squadre, ma è bello ci siano queste sorprese e siamo contenti di essere una di loro in questa stagione

Ziyech: "Ho parlato con Benatia, mi ha detto che possiamo battere la Juve"

Così invece Hakim Ziyech:

Come ha detto il mister, pensiamo solo alla partita di domani. Alla gara di domenica contro l'Excelsior penseremo dopo. Chi tifo alla play tra Juve e Barcellona? Non tifo nessuno. Caso Kean? Non voglio parlarne. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo spero che giochi, vogliamo sfidare sempre i migliori

Poi svela un retroscena: