Poche ora ancora e poi sarà Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champoins League. Ma prima che all'Amsterdam ArenA i giocatori inizino a darsi battaglia, Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un meraviglioso gesto nei confronti di Abdelhak Nouri.

Parliamo del talentuoso giocatore dei Lancieri che l'8 luglio 2017 è stato colto in campo da un'aritmia cardiaca riportando gravi e permanenti danni cerebrali. Esattamente un anno dopo, nell'agosto del 2018, si è risvegliato dal coma.

All'olandese di origini marocchine, che lo scorso 2 aprile ha compiuto 22 anni, il fuoriclasse portoghese ha mandato un videomesaggio pubblicato dal canale del freestyler Touzani:

In conferenza stampa Ziyech ha ringraziato pubblicamente CR7:

Amazing support by Cristiano for brother Abdelhak Nouri. We keep praying.. Any place Any time ❤🤲🏼 pic.twitter.com/vFtHIK1vgo