Rizzoli: "Manca un rigore al Milan, ok quello per la Lazio"

Ok ACERBI see you Saturday ☺️

Una sfida che vale tantissimo. Sabato sera a San Siro si affronteranno Milan e Lazio per la 32esima giornata di Serie A . I rossoneri sono quarti a quota 52 punti insieme all'Atalanta, i biancocelesti settimi a 49 ma con una partita in meno. In palio c'è quindi un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League.

