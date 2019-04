Tottenham-Manchester City: probabili formazioni, dove vederla in TV

I Citizens ospiti degli Spurs nel match di Champions che profuma di Premier.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 16:25 | aggiornato 08/04/2019 16:30

Tottenham-Manchester City è la gara valida per i quarti di finale di Champions League che si gioca martedì 9 aprile al Tottenham Hotspur Stadium.

L'arbitro della gara è l'olandese Kuipers, e sarà aiutato da van Roekel e Zeinstra. Il quarto uomo designato è lo scozzese Collum, mentre al VAR ci sarà Makkelie e all'A-VAR van Boekel.

Tottenham-Manchester City: statistiche e curiosità

Getty Images L’allenatore del City Pep Guardiola ha vinto 26 delle sue 52 partite a eliminazione diretta in Champions League, solo una in meno delle vittorie registrate in carriera da Sir Alex Ferguson, Josè Mourinho e Carlo Ancelotti (27 successi).

Delle otto squadre rimaste, gli Spurs sono quelli che hanno segnato la più alta percentuale di reti nei secondi tempi in questa Champions League (92%, 12/13), mentre il Manchester City è la squadra che ne ha segnati di più in questo parziale di gioco (16).

Leroy Sanè ha preso parte attiva a sette gol nelle ultime tre gare di Champions League del Manchester City (quattro reti e tre assist), segnando quattro gol con quattro tiri nello specchio.

L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha partecipato attivamente a 17 gol in 17 presenze in Champions League (14 reti e tre assist); Kane ha segnato un gol ogni 106 minuti, la miglior media minuti/gol per un giocatore inglese che abbia disputato almeno 200 minuti nella competizione.

Il Manchester City ha eliminato lo Schalke 04 con uno score di 10-2 tra andata e ritorno negli ottavi di finale di questa Champions League, diventando il primo club inglese a segnare 10 reti tra andata e ritorno in un match ad eliminazione diretta tra Coppa dei Campioni e Champions League dopo il Liverpool (11-2 contro l’OPS nell’ottobre 1980)

Gli Spurs affronteranno solo il loro secondo quarto di finale di Champions League, dopo aver perso con un punteggio aggregato di 5-0 quello contro il Real Madrid nel 2010/11; in tutte le competizioni europee, i londinesi sono stati eliminati negli ultimi cinque quarti di finale disputati, incluso il più recente, in Europa League contro il Basilea (2012/13).

Il Manchester City ha perso tutte e quattro le sfide europee contro avversari inglesi, incluse le gare di andata e ritorno in semifinale di Coppa delle Coppe del 1970/71 contro il Chelsea ed entrambe quelle dei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione contro il Liverpool.

Gli Spurs non affrontano un avversario inglese in una competizione europea dall’aprile 1973, quando incontrarono il Liverpool che li eliminò nella semifinale di Coppa Uefa 1972/73.

Il Manchester City ha vinto 11 degli ultimi 16 match contro gli Spurs (un pareggio e quattro sconfitte), tutti in Premier League; il City ha inoltre vinto le ultime tre gare di fila contro il Tottenham.

Questo è il primo incrocio in competizioni europee tra Tottenham Hotspur e Manchester City, mentre è la 157ª sfida tra le due squadre in tutte le competizioni.

Tottenham-Manchester City: dove vederla in TV e streaming

L'andata di finale tra Tottenham e Manchester City sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per vedere Tottenham-Manchester City in streaming basterà collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Rose; Kane.

Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Rose; Kane. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Aguero.

I precedenti tra Tottenham e Manchester City

Quello di martedì 9 aprile è il primo incrocio in campo europeo tra Tottenham e Manchester City. Le due squadre si sono affrontate solo in campo nazionale e quella di Champions League sarà il confronto numero 157.

Nel bilancio totale degli scontri è in vantaggio il Manchester City, che hanno vinto 61 gare contro le 60 del Tottenham, mentre i pareggi sono 35.

Nelle ultime 16 gare, il Manchester City ha vinto 11 incontri, perdendo quattro partite e pareggiandone una soltanto.

Quote e pronostico di Tottenham-Manchester City

Il pronostico dei bookmakers per Tottenham-Manchester City è tutto in favore dei Citizens, con la quota del 2 che oscilla tra 1.87 di Unibet e 1.9 di Bet365. L'1 del Tottenham arriva invece a 4.33 su betway. Ecco le quote di Tottenham-Manchester City:

Unibet

1: 4.3

X: 3.9

2: 1.87

William Hill

1: 4.2

X: 3.75

2: 1.85

Bwin

1: 4.2

X: 3.9

2: 1.8

Bet365

1: 4.2

X: 3.9

2: 1.9

betway