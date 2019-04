L’ultimo fine settimana del tennis internazionale è stato nobilitato dalle vittorie di Madison Keys a Charleston e di Garbine Muguruza a Monterrey.

La statunitense Madison Keys è tornata vincere un torneo dopo quasi due anni battendo la danese Caroline Wozniacki per 7-6 (7-3) 6-3 dopo 1 ora e 46 minuti di gioco nella finale del Volvo Car Open di Charleston nel South Carolina.

Keys ha conquistato il quarto torneo della sua carriera su otto finali disputate, ma non vinceva dal 2017 quando si impose a Stanford. In precedenza la ventiquattrenne di Rock Island si era imposta anche a Eastbourne nel 2014 e a Birmingham nel 2016. Nel corso della sua carriera la statunitense è arrivata in finale agli US Open 2017, in semifinale agli Australian Open 2015 e al Roland Garros 2018 e ai quarti di finale di Wimbledon 2015. Keys aveva già raggiunto la finale sulla terra battuta verde di Charleston nel 2015 ma aveva perso contro la tedesca Angelique Kerber.

La numero 18 del Ranking WTA ha vinto per la prima volta nei tre confronti diretti con Wozniacki. La danese ha disputato la terza finale della sua carriera a Charleston, dove si era imposta nel 2011.

Wozniacki si è qualificata per la prima finale in questa stagione. La tennista di origini polacche non disputava una finale di un torneo WTA Premier sulla terra battuta da Stoccarda 2015. In tutto ha giocato 55 finali in carriera e ha vinto 30 titoli. Durante il torneo di Charleston Wozniacki ha ricevuto i consigli tecnici della vincitrice del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone, che affiancherà il padre- allenatore Piotr Wozniacki durante i prossimi tornei della stagione sulla terra battuta.

Keys ha strappato la battuta per la prima volta a Wozniacki nel terzo game del primo set. La danese ha subito recuperato il break di svantaggio nel game successivo. Le due giocatrici hanno tenuto il servizio fino al tie-break che ha deciso il primo set. Keys ha realizzato il mini-break al settimo punto portandosi sul 4-3 dopo un doppio fallo di Wozniacki. La danese ha salvato due set point ma la statunitense ha portato a casa il primo set alla terza chance con un rovescio lungolinea. Il secondo set si è deciso al sesto game quando Keys ha messo a segno il break portandosi sul 4-2 in suo favore prima di concludere la partita al primo match point.

Nella semifinale Keys ha battuto la campionessa olimpica del torneo di singolare di Rio de Janeiro 2016 Monica Puig per 6-4 6-0. Wozniacki si è qualificata per la sua prima finale dal torneo di Pechino 2018 grazie al sesto successo in altrettanti confronti diretti con la croata Perta Martic nella semifinale per 6-3 6-4.

Madison Keys:

Madison Keys: "Questo titolo significa molto per me. Mi è sempre piaciuto molto giocare a Charleston. E' sempre stato uno dei miei tornei preferiti. E' davvero speciale aver portato a casa il trofeo. Dopo alcune delusioni nelle ultime settimane ho avuto finalmente una bella settimana. La vittoria di Charleston è un trampolino di lancio in vista della stagione europea sulla terra battuta"

Muguruza difende il titolo di Monterrey

La spagnola di origini venezuelane Garbine Muguruza ha vinto il secondo titolo consecutivo della sua carriera nel torneo messicano di Monterrey.

Muguruza ha beneficiato dell’infortunio che ha costretto al ritiro la bielorussa Victoria Azarenka sul punteggio di 6-1 3-1 in favore della spagnola.

Muguruza ha vinto il primo titolo del 2019 e il settimo torneo della sua carriera. Lo scorso anno la vincitrice del Roland Garros 2016 e di Wimbledon 2017 aveva vinto l’unico trofeo del 2018 proprio all’Abierto Seguros di Monterrey battendo l’ungherese Timea Babos.

Garbine Muguruza:

Garbine Muguruza: "Sono molto contenta di questa settimana. E' una splendida sensazione tornare nello stesso torneo e difendere il titolo dell'anno precedente. Ogni titolo ha un sapore dolce anche se mi spiace per l'infortunio di Victoria. Ho avuto un tabellone duro e ho dovuto affrontare avversarie molto forti"

Azarenka aveva vinto l’unico confronto diretto precedente con la spagnola dopo due tie-break al Miami Open del 2016 pochi giorni prima di aggiudicarsi il torneo della città della Florida completando la doppietta Indian Wells-Miami. Era da allora che non disputava più finali.

A Monterrey la bielorussa ha disputato un grande torneo nel quale ha battuto Angelique Kerber con il punteggio di 6-4 4-6 6-1 in semifinale. Era dal 2016 che la bielorussa non batteva una top 5.

Muguruza non ha avuto vita facile in alcuni game del primo set e il 6-1 con il quale la spagnola si è imposta non rispecchia del tutto il reale andamento dell’incontro. Muguruza è andata in vantaggio di un break portandosi sul punteggio di 2-0, ma ha tenuto il servizio con fatica nel quarto game dopo aver rimontato da uno svantaggio di 0-40. Muguruza ha dovuto salvare successivamente tre palle break prima di tenere il servizio nel sesto game. Muguruza ha conquistato il terzo break quando Azarenka stava servendo per rimanere nel primo set sul 5-1.

Azarenka ha ricevuto le cure mediche per un problema alla gamba alla fine del primo set, ma al ritorno in campo ha salvato un break point prima di tenere il servizio nel secondo game. Azarenka si è dovuta arrendere all’infortunio e ha deciso di fermarsi dopo aver subito il break nel quarto game.