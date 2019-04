Il Brescia batte il Venezia e prova la fuga, anche perché il Lecce cade a Cremona. Il Palermo è terzo, superato il Verona nel monday-night. Al Cosenza il derby calabrese.

08/04/2019

Non si ferma la corsa del Brescia di Corini che nell'anticipo del venerdì liquida il Venezia con un secco 2-0. Decidono i gol di Torregrossa, al suo undicesimo centro in questa Serie B, e quello di Tonali all'81' su sontuoso invito di Donnarumma che da bomber si trasforma in assist-man per una notte. Con questi tre punti le Rondinelle consolidano il primo posto in classifica a quota 57 punti. Buio pesto invece per il Venezia di Cosmi in piena zona playout. Vero che la salvezza è ancora vicina, il Crotone è a sole tre lunghezze, ma è pur vero che la vittoria manca dal 27 gennaio e che nelle ultime dodici gare sono arrivati solo sei punti.

Lotta salvezza da cui non si può dire esclusa nemmeno la Salernitana ferma a 35 e a riposto in questo turno. Nella zona calda della classifica pesa molto il successo del Foggia di Grassadonia che batte lo Spezia allo Zaccheria. Decisivo il gol di Iemmello a sei minuti dalla conclusione. Gol che permette ai Satanelli di agganciare Venezia e Livorno in classifica. Brutto stop invece per i liguri che escono dalla zona playoff.

"Colpa" anche della roboante vittoria del Cittadella che al Tombolato cala il poker contro il Livorno. La squadra di Venturato passa nella prima frazione con Finotto, poi a inizio ripresa la svolta decisiva del match con l'espulsione di Porcini che lascia i labronici in dieci. Schenetti e la doppietta di Moncini fissano il risultato sul 4-0. Il Carpi batte il Padova in una sfida dal sapore di ultima spiaggia. I biancoscudati passano con Mbakogu al 12', ma Concas pareggia sul finire di primo tempo. Nella ripresa è Arrighini a dare la vittoria a Castori. La zona playout rimane comunque a cinque punti.

Serie B: Benevento corsaro a Perugia: finisce 2-4

Serie B, Bucchi batte Nesta. Il Lecce cade a Cremona

Il Benevento ha la meglio del Perugia in una partita ricca di gol. I sanniti passano subito con Viola che trasforma dal dischetto, poi Han e Sadiq nel giro di quattro minuti ribaltano il risultato, ma è una gioia effimera per la squadra di Nesta che viene raggiunta da Caldirola al 18' e infine scavalcata dall'acuto di Coda in chiusra di tempo. È il gol che indirizza il match perché nel secondo tempo arriva anche il gol del 2-4 ancora con Viola. Ancora su calcio di rigore. Il Benevento sale a quota 50 punti, il Perugia rimane a 44 e comunque in zona playoff.

Brutto stop del Lecce che cade contro una rediviva Cremonese in serie positiva da cinque giornate. Allo Zini finisce 2-0 per i grigiorossi trascinati da uno scatenato Strizzolo autore di una doppietta. Punti pesanti per Rastelli che dà una bella sterzata alla classifica e sale a 38 punti. Male il Lecce che rimane in dieci per l'espulsione di Vigorito dopo 25' e non riesce quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Agazzi. Settimo ko in campionato per la squadra di Liverani che manca l'aggancio al Brescia e resta a 54 punti.

Si ferma il Lecce, ma si blocca pure il Pescara che cade sul campo dell'Ascoli e mette a rischio la posizione di Bepi Pillon che si giocherà la panchina nella prossima delicata sfida contro il Perugia all'Adriatico. Partita decisa dagli 11 metri visto che tutti i gol arrivano dal dischetto. I marchigiani rimontano il vantaggio ospite firmato da Mancuso con Ninkovic e Ciciretti. Successo d'oro per staccare la zona calda e metterla a -9. Il Pescara, invece, con una vittoria nelle ultime cinque, manca la possibilità di avvicinare il Lecce secondo.

Al Cosenza il derby di Calabria. Nestorovski fa volare il Palermo

Il Cosenza batte il Crotone e si prende una vittoria che vale doppio. Intanto perché fa suo il derby di Calabria, poi perché conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza e lo fa ai danni di una diretta concorrente. Partita bloccata, nervosa, quella che si gioca al San Vito. E non è un caso che alla fine saranno due gli espulsi: Golemic da una parte e Maniero dall'altra. Il match è deciso dal gol di Embalo alla mezzora del primo tempo che di testa non lascia scampo a Cordaz.

Nel monday-night di Serie B i riflettori sono per il big match tra Palermo e Verona. La prima frazione corre via senza particolari sussulti ed è comprensibile perché la posta in gioco è alta. Le due squadre si studiano e si rispettano. Ma a inizio ripresa arriva il gol che sblocca la partita. La firma è di Ilija Nestorovski che segna il suo undicesimo gol in campionato staccando Pazzini nella classifica dei bomber. E proprio il Pazzo è la carta che Grosso si gioca a metà ripresa. Ma la mossa non dà i frutti sperati. Nel finale i rosanero restano in dieci per la doppia ammonizione di Bellusci. Ma il risultato non cambia. Vince il Palermo che sale al terzo posto in solitaria, portandosi a -1 dal Lecce secondo.

FULL TIME #COSCRO 1-0

E' FINITAAAAAA!! IL COSENZA HA VINTO IL DERBY! pic.twitter.com/DbAs2O8bOO — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) April 7, 2019

Tutti i risultati della 32a giornata di Serie B

Brescia-Venezia 2-0

Cosenza-Crotone 1-0

Cremonese-Lecce 2-0

Ascoli-Pescara 2-1

Perugia-Benevento 2-4

Carpi-Padova 2-1

Foggia-Spezia 1-0

Cittadella-Livorno 4-0

Palermo-Verona 1-0

La classifica di Serie B