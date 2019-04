Pareggio senza gol a San Siro, l'Inter sale a 57 punti in classifica, 52 quelli dell'Atalanta

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 01:52 | aggiornato 08/04/2019 01:57

Inter-Atalanta è una delle due gare della 31ª giornata di Serie A che si gioca domenica 7 aprile alle 18. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in casa del Genoa che, grazie anche al pareggio dei cugini rossoneri, ha rilanciato la squadra di Spalletti per il terzo posto: l'Inter ha infatti allungato sul Milan e adesso si trova con un vantaggio di 4 punti sui rossoneri. L'Atalanta, invece, ha approfittato proprio dello stop del Milan: la vittoria sul Bologna ha portato i ragazzi di Gasperini al quinto posto con 51 punti, uno in meno rispetto al Milan.

Inter-Atalanta 0-0: la cronaca della partita

La prima occasione capita sui piedi di Vecino che con un tiro insidioso impensierisce Gollini, pallone deviato in angolo. Siamo al 9'. Un minuto dopo l'intervento di Skriniar è decisivo su Ilicic a un passo dal vantaggio. L'Atalanta ci prova ancora al 29' con un colpo di testa di Pasalic su cross di Castagne che manca di poco il bersaglio grosso. Alla mezz'ora il rientrante Icardi prova a sfruttare un assist involontario di Politano, ma da solo davanti a Gollini non riesce a capitalizzare l'occasione. Al 44' Palomino mura Politano, che ci prova ancora senza successo, blocca Gollini. Inizia il secondo tempo e al 48' Gomez manca di un soffio al deviazione decisiva sul cross basso di Ilicic. L'Inter si rende pericolosa al 72' con un'azione tutta di prima: assist di Vecino, Nainggolan interviene in scivolata ma Gollini è bravo a evitare il gol. All'85' Castagne respinge un tentativo di testa di Icardi. Poco dopo ci prova senza successo Vecino, niente da fare. La partita si conclude sul risultato di 0-0.

La prossima giornata vede l'Inter impegnata in casa del Frosinone nel posticipo di domenica 14 aprile alle 20.30. L'Atalanta giocherà invece il monday night di lunedì 15 aprile alle 20.30 in casa contro l'Empoli. Ma adesso ecco il video degli highlights di Inter-Atalanta 0-0: