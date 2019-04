La sfida che vale mezza salvezza se l'aggiudica il Cagliari, che passa subito in vantaggio con Farago (3'). Il momentaneo pareggio è di Antenucci al 18', Pavoletti trova il gol vittoria al 60'. I sardi si prendono i tre punti e salgono a quota 36 punti in classifica.

Cagliari-SPAL è una delle due gare della 31ª giornata di Serie A che si gioca domenica 7 aprile alle 15. I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta interna subita contro la Juventus, sconfitta che ha fatto scivolare i sardi in 13ª posizione con 33 punti. La SPAL, invece, arriva dalla rocambolesca vittoria ottenuta contro la Lazio, 3 punti che hanno portato i ferraresi a 32 punti in classifica e al 15esimo posto, 5 lunghezze avanti il Bologna terzultimo.

