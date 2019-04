La SBK 2019 è iniziata con il dominio netto della Ducati numero 19 del rookie spagnolo Alvaro Bautista che tra Australia, Thailandia ed Aragon ha realizzato un En plein. Il compagno di squadra Chaz Davies migliora, ma non abbastanza per poterlo fermare.

Si tratta di una SBK monocorde quella vista sino a ieri. Anche in Spagna Alvaro Bautista da dominato. Di fronte al pubblico amico, il rookie numero 19 ha vinto tutte le gare in programma. La Ducati Panigale V4 R vola ed arriva al traguardo con distacchi imbarazzanti accusati dai rivali. Rea e la Kawasaki sempre sul secondo gradino del podio, sul terzo si alternano in diversi. Per due volte Davies è riuscito a salire sul terzo. Migliora Chaz, ma non abbastanza. Non abbastanza per soddisfare le proprie ambizioni. Non sufficientemente per la Casa bolognese, che vorrebbe una egemonia totale.

Se nei primi round le "altre" V4 R faticavano troppo, in Spagna si sono riviste nelle posizioni importanti. Il gallese numero 7 ha lottato per il secondo posto, Laverty e Rinaladi hanno contenuto i ritardi da Bautista. L'irlandese, addirittura, ha sfiorato il colpo grosso sabato. La moto di Eugene è indipendente, ovvero, non factory. Il team Barni di Michael Ruben lavora bene, ma non gode dell'assistenza ricevuta da Aruba.

Risultati - diversi - a parte, stiamo attenti alle dichiarazioni dei piloti ufficiali. Alvaro Bautista è sempre propositivo, carico, positivo. Lo capiamo. Chaz Davies guarda il bicchiere mezzo vuoto. Lui patisce la velocità del compagno di box, tantissimo, ma guarda anche a sé stesso. Il leader della classifica SBK parla ancora di MotoGP. Davies si limita a capire cosa non funzioni con la sua Panigale, moto molto diversa dalla bicilindrica usata prima. I punti in classifica che separano il primo dal settimo sono tanti. Ben 130. In sole nove gare consumate.

Alvaro Bautista, Re della SBK senza rimpianti per la MotoGP

Si starà divertendo il dominatore della categoria? Bè, chi vince si diverte sempre, voi direte. Dipende, nella storia delle corse a motore abbiamo sentito campioni con pareri diversi ed originali. Per rispondere al quesito che riguarda Bautista, leggiamo ed ascoltiamo le sue dichiarazioni ufficiali. Ci prova gusto, Alvaro, per nulla annoiato dal dominio messo in atto con la sua Ducati, moto incredibilmente veloce e competitiva nelle sue mani

Arrivare primo non mi annoia affatto, anzi. Io cerco sempre la perfezione in ogni uscita, concentrandomi nella guida della moto. Qualcuno mi paragona a Marquez, ma io non credo che questo sia una paragone da fare. Sono entusiasta di come stiano andando le cose, credo che tutto sia merito degli anni vissuti in MotoGP. Nella classe Regina ho imparato tanto e lo sto ampiamente dimostrando

Ha imparato tantissimo lo spagnolo. Nel Motomondiale Alvaro ha vinto il titolo nella 125 GP e lo ha sfiorato nella dueemmezzo. Con i difficili prototipi della Top Class a due ruote, Bautista ha colto podi e bei risultati, pur potendo disporre di moto non candidate alla vittoria. Ora lui è il numero 1 della SBK, sentirà nostalgia nei confronti della MotoGP? Anche in questo caso, dipende: "Bau Bau" non guarda indietro, tuttavia una sirena allettante potrebbe ammaliarlo

Tornerei a correre in MotoGP solo se mi proponessero le giuste condizioni, ovvero, una moto factory. Serve un mezzo ufficiale per vincere nel Motomondiale, diversamente, è dura. Io sono in grado di realizzare grandi imprese e con la Ducati ci sto riuscendo. Non mi guardo indietro, sono concentrato sul progetto SBK, che per me è la nuova sfida da vincere. Dopo vedrò che fare, ma il mio posto è questo

Chaz Davies migliora, ma al gallese serve la cura "Valentino Rossi"

il gallese sta tornando in forma. Dopo le botte prese nei test e le umiliazioni dal compagno di squadra, Chaz inizia a sentire sua la Ducati quattro cilindri. Non è stato un passaggio semplice per il britannico, abituato alle caratteristiche della V2. La V4 R va portata al limite con uno stile ed una tecnica di guida particolare, diversa da quella richiesta dalla bicilindrica di Borgo Panigale.

Sul podio due volte ad Aragon - con altrettanti terzi posti - Davies non ha palesato chissà quale soddisfazione. Ok, il peggio sembra finalmente passato per lui, ma Bautista resta lontano ed irraggiungibile. Chaz prova a modificare la propria mentalità ed i movimenti in sella, riuscendoci in parte. C'è da dire che tra il gallese e lo spagnolo ballino almeno 20 chili di peso corporeo, con Alvaro a quota 60 e Davies a 80. In accelerazione e frenata le differenze sono enormi. In curva, anche peggio. Il pilota della Rossa fa un paragone con Valentino Rossi, che nella sua carriera ha saputo reinventarsi più volte

Dobbiamo migliorare nelle curve, questo è il punto fondamentale per noi. Copiare lo stile di Bautista? Impossibile, io e lui abbiamo caratteristiche corporee e doti totalmente diverse. Osservo i dati della telemetria di Alvaro, ma non è possibile per me fare ciò che a lui riesce. Devo reimpostarmi e fare come Valentino Rossi. Lui è cambiato, rimanendo sé stesso. Devo riuscirci pure io

La Kawasaki Ninja è veramente forte solo grazie a Jonathan Rea. Il Cannibale non divora più i rivali, però è sempre - costantemente - secondo, dimostrando quanto sia alta l'ambizione ed il valore messo in pista negli anni di SBK. Il quatto volte campione parte per arrivare secondo, lo ha ammesso. Per ora c'è riuscito, anche se deve stare attento proprio a Davies, che ad Aragon gli ha reso la vita molto difficile.