L'attaccante camerunense fallisce una rete clamorosa e il video fa il giro del mondo, scatenando le reazioni divertite del web. L'Equipe: "Sei nella leggenda".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 08/04/2019 10:37 | aggiornato 08/04/2019 10:42

La partita tra PSG e Strasburgo finisce 2-2, ma per una volta a fare notizia non è un record interrotto (la squadra di Tuchel aveva vinto tutti gli impegni casalinghi di Ligue 1 in stagione) né l'ennesima prova d'orgoglio della compagine alsaziana, arrivata a pochi giorni dal trionfo in Coupe de la Ligue nella finalissima vinta contro il Guingamp. L'immagine che ha fatto il giro del mondo è il gol clamorosamente fallito da Eric Maxim Choupo Moting, attaccante arrivato in extremis durante la scorsa sessione di mercato, per andare a tappare una falla offensiva di un PSG che non era riuscito a trovare un elemento eclettico da inserire in rosa.

Quando però l'ex Stoke City ha lasciato l'Inghilterra per unirsi ai campioni di Francia, nessuno si sarebbe immaginato un rendimento così scarso: il camerunense ha giocato parecchio, sfruttando soprattutto gli infortuni delle stelle offensive della squadra, ma molto spesso le sue prestazioni sono state criticate sia dai media locali che dagli stessi tifosi del PSG. Quello che è successo contro lo Strasburgo però non ha eguali: l'episodio è talmente grottesco che diventa complicato anche da descrivere a parole, perché il gol mangiato da Choupo Moting è un concentrato di tutti gli errori che nel calcio non puoi commettere.

Tutto è successo intorno al 27esimo minuto del primo tempo quando, al termine di una bellissima cavalcata sulla destra di Nkunku, il numero 17 si è ritrovato un pallone solo da spingere in rete all'altezza della linea di porta. L'esecuzione però è tragicomica: Choupo Moting ha stoppato il pallone con il destro ma, con il piede mancino, ha impedito alla palla di entrare in rete, di fatto salvando sulla linea un gol già segnato. Ovviamente il web non perdona mai e, in pochi minuti, del giocatore si sono fatti beffa milioni di utenti sui social network.

Eric Maxim Choupo Moting, attaccante del PSG: contro lo Strasburgo ha fallito un gol clamoroso scatenando le reazioni divertite del web

PSG, Choupo Moting sbaglia un gol a porta vuota: il web non perdona

Video, meme e milioni di immagini ripostate. Tutto molto divertente, ma la prima cosa da segnalare è che l'account Twitter ufficiale del PSG, nonostante la diretta scritta del match fosse in tempo reale, non ha menzionato affatto l'episodio. Il che è molto strano, perché i francesi di solito sono molto autoironici nella comunicazione (ricordate il Guingamp che lo scorso anno accolse i parigini con un tweet che celebrava il primo posto dei bretoni dopo una sola giornata?), ma probabilmente l'errore di Choupo Moting ha superato ogni limite. Lo Strasburgo invece l'ha presa bene:

26' On a frôlé d'un millimètre le deuxième but parisien. Mais vraiment d'un millimètre 😶#PSGRCSA (1-1) — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) April 7, 2019

Inutile specificare invece che i giornali locali non hanno lasciato scampo al povero nazionale camerunense: nell'edizione del lunedì mattina, L'Equipe ha aperto con un emblematico "Il nonsense della festa", riferendosi al fatto che con tre punti il PSG si sarebbe potuto laureare campione di Francia. Sul sito web della stessa testata campeggia una scritta ancora più significativa ("Sei nella leggenda"), con una foto di Choupo Moting in primo piano intento a trasformarsi nel difensore aggiunto dello Strasburgo.

Voici la une du journal L'Équipe du lundi 8 avril 2019.



Télécharger l'édition 👉 https://t.co/h1QYzv6fuf

Télécharger la numérique 👉 https://t.co/oPJmiffzRk pic.twitter.com/arKHR0S5gS — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 8, 2019

Il giocatore e la società hanno glissato l'argomento. L'unico ad aver twittato qualcosa al fischio finale dell'arbitro Leonard è stato Gianluigi Buffon, che però si è limitato a un semplice messaggio generico di incoraggiamento in vista delle prossime partite. Ma l'episodio ha fatto il giro dell'Europa in maniera trasversale, arrivando anche in Italia, dove diversi account social hanno scherzato sull'errore di Choupo Moting chiedendosi, come se ci fossero ancora dei dubbi, se la punta camerunense fosse davvero questo grande affare di mercato, come lo definì al tempo Thomas Tuchel.

Secondo voi il non-gol di Choupo-Moting è da ufficio inchieste o è lui che è più semplicemente un pippone clamoroso? Chiedo per un amico (Al-Khelaïfi 🤣). #PSGRCSA https://t.co/1usVtK1OVF — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) April 7, 2019

Quindi rimane da capire solo una cosa: questo è il gol sbagliato più clamoroso di sempre? Spulciando Twitter sembrerebbe di sì e, in effetti, a memoria non si ricordano altri errori del genere. O, almeno, non di recente.

The Choupo-Moting miss is the ultimate in the history of football pic.twitter.com/q56B24neFS — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 7, 2019

Il PSG pareggia con lo Strasburgo e rinvia la vittoria del titolo 🇫🇷

Choupo-Moting non aveva voglia di far festa... 🤣😅#Ligue1Conforama #DAZN pic.twitter.com/qZrpMTDcV8 — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 7, 2019

Proprio per questo il povero Choupo Moting non è stato risparmiato da nessuno, nemmeno dall'account parodia di Frank McCourt, presidente del Marsiglia che già in passato si era reso protagonista di dichiarazioni contro il PSG, rivale storica dell'OM.

Meilleur sauvetage de l’histoire, il va finir meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison pic.twitter.com/9Rszb8VyTj — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) April 7, 2019

In questi giorni è circolata una voce secondo la quale a Parigi starebbero pensando al destino del giocatore in vista della prossima stagione. In tal senso, l'errore in mondovisione di poche ore fa probabilmente non sarà di grande aiuto. Animo Maxim, ne avrai sicuramente bisogno!