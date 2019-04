Le parole del tecnico degli azzurri dopo l'1-1 contro il Genoa.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 11:13 | aggiornato 08/04/2019 11:18

Un altro stop. Dopo la sconfitta per 2-1 in casa dell'Empoli, il Napoli pareggia 1-1 al San Paolo contro il Genoa nella 31esima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: alla rete di Mertens risponde Lazovic. Al 28', sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, viene espulso Sturaro, ma Callejon e compagni non ne approfittano e anzi subiscono il pari.

Nel post-partita Ancelotti ha manifestato a Sky Sport la sua preoccupazione per l'ennesima prestazione incolore dei suoi, arrivata a pochi giorni dall'andata dei quarti di Europa League contro l'Arsenal (in programma giovedì 11 aprile alle ore 21 all'Emirates Stadium):

Non penso che la squadra stesse pensando all’Arsenal perché non ne abbiamo mai parlato. Abbiamo parlato solo di queste due partite (riferimento all'Empoli e al Genoa, ndr). Abbiamo trovato difficoltà inaspettate, a differenza di Empoli. Soffermiamoci sull'aspetto tecnico, non psicologico. In questo momento difendiamo male e la difesa è la base di tutto. S se non difendi bene non puoi avere il controllo della partita. È un campanello d’allarme, certo, perché se giochiamo così a Londra diventa difficile. Ma manca ancora qualche giorno, le cose si possono aggiustare. Non è normale che il Napoli giochi così i

Ancelotti ha proseguito:

Non è semplice capire se l'attenzione si sia abbassata, per me è più facile sistemare le cose da un punto di vista tecnico-tattico. Fisicamente stiamo bene, i giocatori sono monitorati quotidianamente e tutti i dati sono molto positivi. Con le difese chiuse come quella del Genoa abbiamo sempre faticato. Ma ripeto, dobbiamo difendere meglio. Per fare una buona partita d'attacco con l'Arsenal bisogna cominciare dalla difesa

Sulla lotta Scudetto praticamente mai iniziata:

A questo punto della stagione volevamo stare più attaccati, m abbiamo perso tanti punti per strada a iniziare da Firenze e Torino. Bisogna dire però che la Juve ha fatto qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo era fare tra gli 80 e i 90 punti, di questo passo facciamo fatica ad arrivare a 80

