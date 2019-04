Le parole del designatore arbitrale durante l'incontro tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani delle squadre di Serie A.

C'era tantissima attesa per l'incontro appena svoltosi in Lega Calcio tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani delle squadre di Serie A. C'era curiosità di scoprire come il designatore arbitrale Nicola Rizzoli avrebbe commentato pubblicamente la direzione di Fabbri in Juventus-Milan e quella di Abisso in Lazio-Sassuolo, partite ricche di episodi controversi.

Rizzoli, che ha ricordato come il VAR sia intervenuto ad oggi 121 volte in Serie A portando a 89 cambi di decisione e 32 conferme, ha esordito parlando del fallo di mano di Alex Sandro:

Parliamo di una situazione difficile. Il tocco di Alex Sandro non è volontario ma aumenta il volume del proprio corpo. Bisogna mettere in contrapposizione volontà di aumentare il volume del corpo con intento del difensore: se vuole marcare o presidiare non si punisce, se crea ostacolo sì. Le indicazioni internazionali propendono per la punibilità di questo fallo e di quello commesso da Locatelli

Il riferimento è al rigore assegnato alla Lazio nel match contro il Sassuolo:

Questo è rigore perché, vista la dinamica dell'azione, il giocatore crea ostacolo con il corpo a causa del braccio eccessivamente largo. Un rimpallo non esclude un fallo di mano. Se l'intenzione è impattare la palla col corpo e il braccio è largo, poco conta che rimpalli su un'altra parte del corpo.

Sul fallo di mano in generale ha detto:

Mi rendo conto sia l'elemento più grigio e complesso da valutare. Il regolamento lo mette in una situazione difficile parlando di volontarietà. Quando rimangono zone grigie si deve valutare l'intenzione del difendente: se è di giocare la palla, marcare l'avversario o presidiare la zona, si propende per la non punibilità; al contrario, se l'intento è creare ostacolo con il corpo su un tiro o un cross, laddove rimangono zone grigie si propende per la punibilità

Sullo scontro tra Mandzukic e Romagnoli:

Ci deve essere violenza nella situazione di gioco, nel momento in cui il direttore di gara lo avesse reputato tale ci sarebbe stato il cartellino rosso. Non ci sono vie di mezzo con il cartellino giallo. Non si riesce a capire bene cosa accasa, anche perché i due giocatori si alzano e vanno via. Si deve valutare tutto in campo

