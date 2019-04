Il tecnico è stato ospite al Club di Sky Sport e ha affrontato diversi argomenti.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 11:41 | aggiornato 08/04/2019 11:47

Riecco Vincenzo Montella. Non in campo, ma in TV. Dopo le sfortunate esperienza con Milan e Siviglia, il tecnico classe 1974 è ancora in attesa di una nuova panchina per rilanciarsi. Ma intanto fa tappa al Club di Sky Sport e parla a ruota libera:

Chiarisco subito che la Fiorentina non mi ha chiamato. Io rispetto il lavoro di Stefano Pioli, lo stimo molto e credo che meriti di finire la stagione e giocare la semifinale di Coppa Italia Se l'è conquistata sul campo a suon di grandi prestazioni. In ogni caso mi fa piacere che si faccia il mio nome, anche perché a Firenze ho passato tre anni strepitosi

Ecco, i risultati ottenuto a Firenze ci tiene a ricordarli:

Ricordo che abbiamo raggiunto tre quarti posti consecutivi, una finale di Coppa Italia e una semifinale di Europa League. Io ho solo grandi ricordi di una città meravigliosa. Il rapporto con i Della Valle? Ci siamo lasciati male, ma ora abbiamo chiarito. C'erano stati dei malintesi, poi ne abbiamo parlato e tutto si è sistemato. Io mi sono sempre comportato bene con la Fiorentina finché sono stato sotto contratto. Non ho mai voluto incontrare nessun tesserato di altre società fino alla scadenza del contratto. Ci sono stati degli equivoci. Ad esempio quando ho incontrato il Milan e allenavo la Sampdoria, ho voluto che il club blucherchiato mi desse un documento che mi autorizzasse a farlo

Sulla presunta offerta arrivata dal Qatar:

Ci sono andato, ma solo a fare un giro. Ultimamente ho avuto tantissime opportunità, ma nessuna mi ha convinto. Tra quelle che si sono fatte sentire, non ce n'è una che mi piace

Sulla stagione del Napoli:

Credo sia normale lasciare punti per strada quando sei in gioco in due competizioni. La testa fa la differenza, ma è normale che si pensi alla partita più importante, quella con l'Arsenal. Non dovrebbe essere così, ma è comprensibile accada

Su Insigne:

Da napoletano credo senta tutte le sfaccettature dell'ambiente e delle eventuali critiche. A me come giocatore piace molto, lo seguo da quando era a Pescara e l'avrei voluto con me quand'ero alla Roma, alla Fiorentina e al Milan

Sull'esperienza al Milan e sul mercato faraonico condotto da Mirabelli e Fassone:

Il Milan disse apertamente che l'obiettivo era quello di entrare subito in Champions League. Arrivarono più di dieci giocatori nuovi, ma escluso Bonucci non c'era nessuno che aveva alle spalle una storia in Champions League. Non era semplice. Se vuoi andare in Champions, devi prendere giocatori abituati a giocare in Champions. Se vuoi vincere lo Scudetto, devi prendere giocatori da Scudetto. Il calcio è semplice, a volte lo si rende complicato. Serve tempo per costruire una squadra competitiva

Sul Milan di Oggi: