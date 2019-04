Il fischietto faentino paga la disastrosa gestione della partita di sabato. Oggi riunione a Milano: presenti anche i dirigenti e il tecnico rossonero.

di Andrea Bracco - 08/04/2019 09:30 | aggiornato 08/04/2019 09:54

Juventus - Milan continua anche a due giorni di distanza. L'arbitraggio di Michael Fabbri ha lasciato scontenti un po' tutti, ma soprattutto non è andato giù ai rossoneri, che nell'arco dei 90 minuti hanno invocato due calci di rigore - il primo dei quali netto, come ampiamente spiegato da moviolisti differenti - con i quali si sarebbero portati a casa almeno un punto. Ma ciò che è successo non si può cambiare: nel postpartita Gattuso ha preferito glissare sull'argomento, ribadendo i complimenti agli avversari, mentre Leonardo si è presentato davanti alle telecamere per fare le proprie rimostranze.

Le polemiche non si sono ancora placate: da una parte c'è chi rivendica un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, mentre dall'altra c'è chi fa notare anche alcuni fischi a proprio sfavore. Ciò che è certo, invece, è l'inadeguatezza di Fabbri all'interno di un match che i giocatori in campo hanno cercato di interpretare nel miglior modo possibile.

Il Milan però da tempo lamenta alcune gestioni arbitrali avverse, testimoniate dai numeri che parlano dei rossoneri come della squadra che ha ricevuto meno calci di rigore a favore in tutta la Serie A, seconda solo al Parma. Una situazione paradossale, soprattutto per chi da tempo occupa le prime posizioni della classifica, segna e crea una discreta cifra di occasioni a partita, entrando spesso in area.

Gennaro Gattuso durante Juventus - Milan: il tecnico rossonero ha glissato sull'arbitraggio di Fabbri

Lunedì di fuoco in Lega: il Milan incontra Fabbri e Rizzoli dopo i fatti di Torino

I rossoneri hanno così chiesto spiegazioni all'AIA, il massimo organismo arbitrale capeggiato da Nicola Rizzoli. Secondo quanto riportato dai giornali di oggi, il designatore arbitrale non solo si scuserà con il Milan per l'arbitraggio di sabato sera, ma probabilmente imporrà uno stop all'arbitro Fabbri, che in stagione era già stato al centro delle polemiche per alcune altre direzioni troppo chiacchierate.

Il fischietto di Faenza è diventato un internazionale da poco ed era al suo big match stagionale, ma nella sua direzione all'Allianz Stadium è incappato in diversi errori che lo porteranno a fermarsi per un po' di tempo, perché oltre alle varie decisioni sbagliate già sviscerate in tutti i modi, sarebbe emerso un retroscena riguardo all'utilizzo del VAR. Nella saletta era presente Calvarese, arbitro più scafato rispetto a Fabbri, che avrebbe corretto i fischi del direttore di gara, trovando però un muro da parte del collega, deciso a non accettare l'imbeccata proseguendo con i propri errori.

Una decisione che a Rizzoli non è piaciuta, tanto da convocarlo nella sede della Lega Serie A per un colloquio chiarificatore. A questo incontro parteciperanno anche Leonardo, Gattuso e Romagnoli, capitano del Milan al centro delle polemiche per le troppe ammonizioni ricevute in stagione, pur essendo l'unico della squadra al quale è permesso confrontarsi apertamente con l'arbitro. In questo meeting si cercherà di chiarire una volta per tutte le decisioni di Fabbri, ma il designatore terrà con il faentino anche una chiacchierata privata per tentare di uniformare il più possibile la gestione dei falli di mano.

È questa una delle missioni che l'AIA si impone da qui al prossimo futuro. Nel frattempo però i rossoneri sono invischiati nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League e, a oggi, sono stati penalizzati in diverse circostanze, basti pensare - oltra agli episodi di Torino - al rigore negato a Piatek nella partita di Marassi contro la Sampdoria o a quello non concesso a Suso all'Olimpico, nato da un'evidente spinta di Kolarov.

Nel frattempo sarà fondamentale gettare un po' di acqua sul fuoco per spegnere gli animi già troppo surriscaldati dopo questo turno di campionato, nel quale alla Lazio è stato concesso un calcio di rigore molto generoso a una settimana dallo scontro diretto proprio contro il Milan. Rizzoli imporrà diplomazia, ma le società devono fare un passo avanti per comprendere che urlare al complotto non è la soluzione per sistemare le cose. Il dialogo, quello sì, può funzionare. Oggi, a Milano, si gioca un'altro pezzo di partita per arrivare alla coesione totale tra tutte le rappresentanti del calcio.