Il fighter irlandese si è congratulato con la connazionale Becky Lynch lanciando un messaggio alla compagnia: "Ha ragione chi dice che non riuscirei mai a farlo. O forse no".

di Daniele Minuti - 08/04/2019 15:59 | aggiornato 08/04/2019 16:04

WrestleMania è un evento ormai di portata globale, che coinvolge milioni di spettatori in giro per il mondo e non soltanto i fan più appassionati della WWE. Uno degli spettatori più famosi della trentacinquesima edizione andata in scena questa notte al MetLife Stadium in New Jersey era Conor McGregor.

L'ex campione UFC ha seguito con particolare interesse il main event, che per la prima volta nella lunga storia dell'evento è stato tutto al femminile. Il centro dell'attenzione per The Notorious era la connazionale Becky Lynch che ha chiuso il match con la vittoria e conquistando le cinture di campionessa di RAW e Smackdown.

McGregor, che secondo voci in giro da tempo sarebbe nel mirino della WWE (a cui non dispiacerebbe averlo fra le corde di un ring), ha fatto i complimenti a tutte le donne partecipanti al main event con un messaggio sui social, chiuso con una frase sibillina che sa tanto di ammiccamento nei confronti della compagnia di Stamford.

A poche ore dalla fine dell'evento più importante dell'anno in WWE, McGregor si è congratulato con Becky Lynch per la vittoria del match contro Charlotte Flair e la sua ex collega in UFC Ronda Rousey.

Congrats to Irelands Becky Lynch, the WWE’s first Champ Champ.

Wow!

What a match these ladies put on! Ronda Rousey is something special in that ring, as is Charlotte Flair of the Flair dynasty!

Stephanie McMahon you are right, I could not do what these athletes do.

Or could I... — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 8, 2019

Congratulazioni all'irlandese Becky Lynch, la prima doppia campionessa in WWE. Che match fra lei, Rousey e Flair. Stephanie McMahon ha ragione, io non ci riuscirei mai. O forse sì...

Un messaggio che riaccenderà sicuramente le indiscrezioni che vedono il wrestling nel futuro di The Notorious: d'altronde proprio Lynch ha ammesso di essersi ispirata fortemente al suo connazionale per il suo personaggio quindi l'ex campione UFC si troverebbe sicuramente a suo agio in WWE.

Non bisogna però mai dimenticare che quando si tratta di McGregor bisogna sempre andare coi piedi di piombo. Solo qualche settimana fa il 30enne aveva annunciato su Twitter l'addio alle arti marziali miste per poi smentirsi qualche giorno dopo. Chissà però che questa volta non faccia sul serio e che non stia pensando a lasciare l'ottagono per entrare in un ring.