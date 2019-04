Manchester United-Barcellona: dove vederla in TV, probabili formazioni

I blaugrana ospiti dei Red Devils per l'andata dei quarti di Champions League.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 17:10 | aggiornato 08/04/2019 17:14

Manchester United-Barcellona è la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 10 aprile alle 21 all'Old Trafford di Manchester.

L'arbitro della gara è Gianluca Rocchi, aiutato da Meli e Passeri nelle vesti di assistenti, Orsato il quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati mentre il suo assistente sarà Guida.

Statistiche e curiosità di Manchester United-Barcellona

Getty Images Lionel Messi non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime 11 presenze ai quarti di finale di Champions League per il Barcellona.

Il Manchester United ha perso due partite casalinghe di Champions League in questa stagione, avendo perso contro la Juventus e il PSG - hanno ottenuto tre sconfitte solo in una stagione, in precedenza, durante l’edizione 1996/97, con l'attuale allenatore Ole Gunnar Solskjaer in campo di tutte le tre sconfitte.

Lionel Messi del Barcellona ha segnato 22 gol in 30 presenze di Champions League contro squadre inglesi, più di ogni altro giocatore nella storia della competizione.

L'attaccante del Man Utd Romelu Lukaku ha segnato con entrambi i suoi tiri contro il PSG nella vittoria per 3-1 degli ottavi: non era riuscito a segnare con nessuno dei suoi precedenti otto tiri in questa stagione di Champions League; il belga ha segnato con i suoi ultimi tre tiri nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League.

Da quando il Chelsea ha eliminato il Barcellona nella semifinale del 2011/12, le squadre inglesi sono state eliminate in 10 delle ultime 11 fasi a eliminazione diretta di Champions League contro squadre spagnole - a eccezione del Leicester City contro il Siviglia negli ottavi del 2016/17.

Il Barcellona è passato nel 79% delle fasi a eliminazione diretta di Champions League con la gara d’andata fuori casa (23 su 29), rispetto al 33% con l’andata in casa (quattro su 12).

Il Manchester United ha vinto due delle ultime undici gare a eliminazione diretta in Champions League (3N, 6P), non avendo ottenuto successi nei quarti di finale del 2013/14, sotto David Moyes contro il Bayern Monaco.

Questa è la 17ᵃ partecipazione ai quarti di finale di Champions League per il Barcellona, un record condiviso con il Bayern Monaco; i Blaugrana si sono qualificati per la 12ᵃ stagione consecutiva, un record nella competizione.

Il Manchester United non ha mai perso una partita casalinga in competizioni europee contro il Barcellona (2V, 2N): la due squadre non si incontrano all'Old Trafford dalla semifinale di Champions League 2007/08, 1-0 per i Red Devils.

Questo sarà il primo incontro in Champions League tra Barcellona e Manchester United dalla finale di Wembley del 2011, che il Barcellona vinse 3-1.

I precedenti negli scontri tra Manchester United e Barcellona

Bilancio a favore del Barcellona nei precedenti col Manchester United. Nelle ultime 11 gare, i blaugrana si sono imposti per 4 volte, 3 vittorie invece per i Red Devils. I pareggi, invece, sono 4.

Anche per quanto riguarda i gol segnati, il Barcellona è in vantaggio: 20 reti contro le 15 dello United.

Le quote e il pronostico di Manchester United-Barcellona

Il pronostico dei bookmakers per Manchester United-Barcellona è leggermente in favore dei blaugrana, con la quota del 2 che raggiunge 2.05 su Bet365. A 3.85 invece la massima quota dello United su Unibet. Ma ecco le quote di Manchester United-Barcellona:

Unibet

1: 3.85

X: 3.7

2: 2.02

Bwin

1: 3.7

X: 3.6

2: 2

Bet365

1: 3.75

X: 3.7

2: 2.05

888sport

1: 3.85

X: 3.7

2: 2.02

Manchester United-Barcellona: dove vederla in TV e streaming

Manchester United-Barcellona sarà visibile in TV su Sky sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. Inoltre, è possibile vedere Manchester United-Barcellona in streaming su Sky Go, destinato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV in abbonamento.