Ad Anfield va in scena il primo quarto di finale della Champions League.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 15:47 | aggiornato 08/04/2019 15:52

Liverpool-Porto è il primo quarto di finale di Champions League. Il match tra Reds e portoghesi è in programma martedì 9 aprile alle 21 ad Anfield.

Ad arbitrare il match ci sarà lo spagnolo Lahoz, mentre gli assistenti saranno Cebrián Devís e Díaz Pérez. Il quarto uomo è il romeno Hategan, mentre al VAR ci sarà Manzano coadiuvato da Sánchez Martínez.

Curiosità e statistiche su Liverpool-Porto

Getty Images Sadio Mane potrebbe disputare la sua 20ª presenza in Champions League avendo segnato 13 reti in 19 partite disputate.

Sadio Mane potrebbe disputare la sua 20ª presenza in Champions League avendo segnato 13 reti in 19 partite disputate. Soltanto cinque giocatori hanno realizzato più di 13 gol nei primi 20 match nella storia della competizione (Alessandro Del Piero (14), Ruud van Nistelrooy (16), Andriy Shevchenko (14), Jari Litmanen (14) and Roberto Soldado (16).

L’attaccante del Liverpool Sadio Mane ha segnato il 69% dei suoi gol in Champions League nella fase a eliminazione diretta della competizione (9/13); dei giocatori con almeno 10 reti all’attivo solo Ivica Olic (7/10 – 70%) ha una percentuale più alta nella storia della Champions League.

L’attaccante del Porto Moussa Marega potrebbe diventare il quarto giocatore nella storia della Champions League a segnare in sette match consecutivi nella competizione, dopo Edinson Cavani, Ruud van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo.

Il centrocampista del Liverpool James Milner ha servito 10 assist dall’inizio della scorsa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore. Dal 2003/04, solo tre inglesi sono andati in doppia cifra di assist nella competizione con una singola maglia (Frank Lampard col Chelsea, Wayne Rooney col Manchester United e Steven Gerrard col Liverpool).

Il Porto non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 12 gare a eliminazione diretta di Champions League (quattro pareggi e otto sconfitte) dall’1-0 contro il Deportivo La Coruna nel maggio 2004. In quell’edizione arrivarono alla conquista del trofeo sotto la guida di Jose Mourinho.

Tutti i 12 gol del Liverpool in questa Champions League sono arrivati da dentro l’area di rigore. È l’unica squadra ancora nella competizione a non aver segnato da fuori area. Inoltre, ognuno dei nove gol concessi dal Porto in questa Champions League, sono arrivati da dentro l’area di rigore.

Il Porto non è riuscito a vincere nei quattro precedenti confronti di Champions League contro il Liverpool. I portoghesi non hanno mai incontrato più volte un avversario senza ottenere almeno un successo nella competizione (Zenit San Pietroburgo e Juventus in quattro occasioni).

Il Liverpool ha superato quattro dei suoi ultimi quarti di finale di Champions League tra il 2004/05 e il 2017/18 – solo nel 2008/09 uscì in questa fase della competizione, con un punteggio totale di 5-7 contro il Chelsea.

Il Porto è stato eliminato dal Liverpool nella scorsa edizione della Champions League, nella fase degli ottavi di finale, perdendo con un punteggio totale di 5-0, anche se il ritorno ad Anfield, terminò a reti inviolate.

Il Liverpool non ha mai perso un match in una competizione europea contro il Porto nei sei precedenti incontri (tre vittorie e tre pareggi).

Liverpool-Porto: probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane.

Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane. Porto (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Otavio, Óliver Torres, Pereira, Brahimi; Marega, Soares.

Dove vedere Liverpool-Porto in TV e streaming

Liverpool-Porto è un'esclusiva Sky e sarà trasmessa sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253. Per vedere Liverpool-Porto in streaming occorre collegarsi a Sky Go, servizio che è riservato agli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV.

Liverpool-Porto: quote e pronostico

Per l'andata dei quarti di finale di Anfield tra Liverpool e Porto, il pronostico dei bookmaker è in favore dei padroni di casa. La quota del Liverpool infatti varia da 1.29 di William Hill a 1.31 di Unibet. Il 2 del Porto passa invece da 10 di Bwin a 11 di Bet365. Ma ecco le quote di Liverpool-Porto:

Bwin

1: 1.3

X: 5.5

2: 10

Bet365

1: 1.3

X: 6

2: 11

Unibet

1: 1.31

X: 5.9

2: 11

William Hill

1: 1.29

X: 5.5

2: 11

