Nel post-partita di Betis-Villarreal, lo spagnolo è stato ripreso dalle telecamere mentre piangeva per il rigore sbagliato.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 12:14 | aggiornato 08/04/2019 12:21

Un errore pesantissimo che non riesce a perdonarsi. Il Villarreal ha perso 2-1 in casa del Betis (Lo Celso all'11' e al 63', nel mezzo il gol di Ramiro Funes Mori) nella 31esima giornata di Liga. Una sconfitta, quella arrivata al Benito Villamarin, che Santi Cazorla avrebbe potuto evitare nel finale.

Esattamente all'89', quando si è presentato dal dischetto per firmare il 2-2. Ma ha tirato centralmente, Pau Lopez non si è mosso e il pallone gli è così arrivato tra le braccia. Il Villarreal resta in piena zona retrocessione, al terzultimo a quota 30 punti in compagnia del Valladolid. Il Betis sale invece a 43 punti e aggancia l'Athletic Bilbao ottavo.

In stagione Cazorla aveva tirato altri due rigori, contro l'Espanyol e contro l'Alaves, trasformandoli entrambi. Stavolta invece non è stato lucido abbastanza per gonfiare la rerte. E intanto nelle ultime ore sta circolando un video che non può passare inosservato. Si vede l'ex Arsenal nella pancia del Villamarin che piange a dirotto ripensando all'errore commesso. La speranza dei tifosi è che riesca a farsi perdonare e a far pace con sé stesso.