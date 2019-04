L'incontro di oggi è stato molto utile. Il calcio deve continuare a servirsi della tecnologia, bisogna migliorare il protocollo ma l'oggetto maggiormente in discussone è il fallo da rigore. La VAR, lo strumento tecnologico, è indispensabile. Poi bisogna perfezionarlo. Siamo ancora in una fase di studio, di apprendimento. Non è uno strumento definitivo. Il cammino, nonostante errori di percorso, non può che essere positivo

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro in occasione dell'incontro avvenuto in Lega tra gli arbitri, i dirigenti, gli allenatori e i capitani delle squadre di Serie A.

