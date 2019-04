Highlights Serie A, Udinese-Empoli 3-2: il video dei gol

I gol tutti nel primo tempo: passa in vantaggio l'Empoli con Caputo all'11', il pareggio di De Paul arriva quattro minuti dopo. Tornano in vantaggio gli ospiti al 18' con Krunic, ancora De Paul, questa volta su rigore, riequilibra il risultato. Il gol vittoria arriva al 44' con Mandragora.

Udinese-Empoli è uno dei due match della 31ª giornata di Serie A in programma domenica 7 aprile alle 15. Lo scontro della Dacia Arena è fondamentale in ottica salvezza. I friulani, infatti, sono reduci dal pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, e si presenta alla sfida con 29 punti. L'Empoli, grazie alla vittoria sul Napoli, è subito sotto con 28 punti, ad una lunghezza di vantaggio dal Bologna 18esimo.

