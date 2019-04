Highlights Serie A, Napoli-Genoa 1-1: il video dei gol

Il prossimo impegno del Napoli sarà domenica 14 aprile alle 18 in casa del Chievo. Prima però gli azzurri giocheranno l'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Arsenal, giovedì 11 aprile alle 21. Il Genoa, invece, giocherà il derby della Lanterna contro la Sampdoria, domenica 14 aprile alle 15. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Genoa 1-1:

La partita cambia subito volto con l'espulsione al 28' di Sturaro, che entra in malo modo su Allan e si prende il rosso da Pasqua (dopo il check con il Var). Al 34' arriva il vantaggi o di Mertens, il pari di Lazovic arriva nel recupero della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il Napoli amministra e si rende pericoloso in un paio di occasioni, con Radu decisivo. La partita si conclude sull'1-1: ora i punti di distacco dalla Juventus sono 20.

Napoli-Genoa è il posticipo della 31ª giornata di Serie A che si gioca domenica 7 aprile alle 20.30. I ragazzi di Ancelotti si presentano al match dopo la sconfitta contro l'Empoli subita nell'ultimo turno: lo stop contro i toscani ha portato gli azzurri a 18 punti dalla Juventus, ormai lanciata verso lo scudetto. Anche il Genoa arriva da una sconfitta: si tratta dello stop contro l'Inter, che ha fatto sì che i rossoblù scivolassero in 12ª posizione in classifica

Per oltre 60' con un uomo in più, ma il Napoli non va oltre il pareggio: al gol di Mertens risponde Lazovic

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK