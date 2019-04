Highlights Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-1: il video dei gol

I Viola cedono in casa: Ciofani trova all'84' il gol che tiene il Frosinone ancora in corsa nella lotta per non retrocedere

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 05:18 | aggiornato 08/04/2019 05:23

Fiorentina-Frosinone è il lunch match della 31ª giornata di Serie A. I padroni di casa si presentano alla gara dopo il pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Roma nel turno infrasettimanale. Il 2-2 ha fatto sì che i Viola arrivassero a quota 39 punti in classifica, posizionandosi in 10ª posizione. Il Frosinone, dal canto suo, è coinvolto nella lotta salvezza: i ciociari hanno vinto 3-2 contro il Parma nel turno scorso raggiungendo quota 20 punti, 7 in meno del Bologna terzultimo. Brutta sconfitta casalinga per la Fiorentina di Pioli Fiorentina-Frosinone 0-1: il tabellino della partita Il Frosinone non molla e continua nella sua rincorsa al quartultimo posto: il gol di Ciofani all'84' regala tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. A farne le spese la Fiorentina, chiamata a fare i conti con una brutta sconfitta casalinga. Nel prossimo turno la Fiorentina ospiterà il Bologna nel match in programma domenica 14 aprile alle 15. Il Frosinone, invece sarà impegnato in casa contro l'Inter sempre domenica ma alle 20.30. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Frosinone 0-1: