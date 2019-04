Lulic trova il pari nel recupero, e pareggia le reti di Rogerio e Berardi. Di Immobile il rigore che apre le marcature

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 00:35 | aggiornato 08/04/2019 00:40

Lazio-Sassuolo si gioca, insieme a Inter-Atalanta, domenica 7 aprile alle 18. La gara, valida per la 31ª giornata di Serie A, vede i biancocelesti reduci dalla rocambolesca sconfitta di Ferrara contro la SPAL. Il ko dell'ultimo turno ha visto l'Atalanta scavalcare i biancocelesti, che adesso si trovano sesti in classifica con 48 punti, a 4 lunghezze dal quarto posto, occupato dal Milan, ma con una gara da recuperare. Il Sassuolo arriva invece dalla vittoria per 4-0 sul Chievo, che ha rilanciato i neroverdi portandoli all'11esimo posto in classifica con 35 punti.

Il gol di Lulic evita alla Lazio la sconfitta casalinga

Lazio-Sassuolo 2-2: la cronaca della partita

La Lazio si rende subito pericolosa con un colpo di testa di Acerbi respinto da Consigli. Sono passati solo 5 minuti. Parolo ci prova al 26' con un tiro da fuori che non centra la porta. Il Sassuolo si fa vedere in avanti con Locatelli, al 34' ci prova ancora Parolo di testa ma non ha fortuna. Passa un minuto e Immobile colpisce il palo esterno. Al 41' è Luis Alberto a cercare il vantaggio, il suo tiro esce di poco. All’intervallo Lazio e Sassuolo sono ancora sullo 0-0.

Si torna in campo e al 4' Abisso concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un mani in area di Locatelli su cross di Patric. Si ricorre al VAR che dopo qualche minuto conferma la decisione. Sul dischetto va Immobile che non sbaglia: all'8' il risultato dice 1-0 Lazio. Dopo 4 minuti arriva il pareggio del Sassuolo con Rogerio che davanti alla porta sfrutta nel migliore dei modi il suggerimento di Lirola. La partita continua su buoni ritmi, e al 44' il Sassuolo si porta addirittura in vantaggio: buona ripartenza di Sensi, assist per Berardi che non sbaglia e fa 1-2. La Lazio non ci sta e trova il pareggio al 50' grazie a Lulic su suggerimento di Immobile.

Nel prossimo turno la Lazio giocherà contro il Milan nell'anticipo di sabato 13 aprile alle 20.30 a San Siro. Il Sassuolo, invece, giocherà domenica 14 aprile alle 15 quando al Mapei Stadium arriverà il Parma.