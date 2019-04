Il tecnico rossonero torna a parlare di Juventus-Milan: "Alcune decisioni arbitrali ci stanno sfavorendo ma guardiamo avanti: con la Lazio è una finale".

08/04/2019

Nonostante siano passati giorni, la delusione in casa del Milan per la sconfitta contro la Juventus è ancora cocente. In particolare nelle menti dei tifosi è vivo il ricordo delle contestate decisioni arbitrali del direttore di gara Fabbri che secondo le parole di Leonardo sarebbero state decisive per il risultato finale.

Oggi alcuni rappresentanti della società rossonera erano a Milano per l'incontro in Lega con i vertici degli organi arbitrali, summit in cui il designatore Rizzoli ha spiegato il comportamento di Fabbri ammettendo che in particolare sul mancato rigore per fallo di mano di Alex Sandro è stato commesso un errore.

Magra consolazione per il Milan che però grazie al pareggio della Lazio contro il Sassuolo ha ancora nelle sue mani il proprio destino, che passerà probabilmente dalla partita del prossimo fine settimana contro i biancocelesti. Lo sa bene Gennaro Gattuso che ha definito la sfida di San Siro una vera e propria finale.

Gattuso torna a parlare degli errori di Fabbri

Gattuso: "Da un po' di tempo il Milan è penalizzato dagli arbitri"

Il tecnico del Milan ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero e discutendo dell'anticipo serale della prossima giornata di Serie A in cui la sua squadra ospiterà al Meazza la Lazio, ha spiegato che una vittoria sarebbe fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League.

La partita di sabato è una finale, se vogliamo mantenere il quarto posto dobbiamo vincere.

Inevitabile un commento sulle tante polemiche successive all'incontro dell'Allianz Stadium di sabato scorso. Dopo il fischio finale Gattuso non ha voluto fare polemica, ma alla luce di quanto detto nell'incontro in Lega si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Da un po' il Milan è penalizzato da errori arbitrali. Anche contro la Juventus siamo stati sfavoriti ma avevamo giocato bene.

Anche dopo questa ammissione però, Gattuso non ha voluto scaricare tutte le colpe del rendimento negativo di queste settimane sulla classe arbitrale e si è detto speranzoso di superare questo momento già da sabato.