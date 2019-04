Il capitano del Watford contro il messicano dopo la semifinale di FA Cup.

08/04/2019 11:13 | aggiornato 08/04/2019 19:18

Una semifinale per cuori forti. Il Watford ha battuto il Wolverhampton 3-2 in rimonta nei tempi supplementari e ha conquistato il pass per la finale di FA Cup dove affronterà il Manchester City di Guardiola. A decidere il match sono stati Deulofeu (doppietta) e Deeney, mentre per i Wolves sono andati a segno Doherty e Raul Jimenez.

Quest'ultimo, appena riscattato per 38 milioni di euro, ha esultato indossando la maschera tipica dei wrestler messicani. Un festeggiamento che non è andato giù al capitano degli Hornets, che a BeIN Sports ha dichiarato:

Sinceramente non me n'ero accorto in campo, se me ne fossi accorto probabilmente avrei perso la testa. Vorrei dire qualcosa di cattivo, ma non lo farò. Sono felice che abbia indossato la maschera, se la goda ora che è un perdente. Noi ci godiamo la vittoria. Sia chiaro, penso che sia un grande giocatore, ma queste esultanze andrebbero fatte solo quando si è sicuri di vincere