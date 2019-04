I Gunners di Unai Emery approcciano l'andata dei quarti di finale contro gli azzurri dopo la sconfitta del Goodison Park. Cosa temere di questo Arsenal?

di Massimiliano Rincione - 08/04/2019 19:05 | aggiornato 08/04/2019 19:09

Pochi giorni ad Arsenal-Napoli. I Gunners di Unai Emery, reduci dal crollo di Goodison Park contro l'Everton, affronteranno gli azzurri di Carlo Ancelotti giovedì 11 aprile, con fischio d'inizio alle 21:00 all'Emirates Stadium. Una gara, questa, che rappresenterà soltanto il primo atto di un confronto valido per i quarti di finale di Europa League, e che vedrà i londinesi far visita ai partenopei il 18 aprile prossimo. Momenti particolari per ambedue le squadre, con il Napoli che approccia la sfida reduce dal pari del San Paolo contro il Genoa, che è riuscito a fermare stoicamente la seconda forza del campionato pur giocando gran parte del match in inferiorità numerica. Non va certo meglio ai Gunners, che nel posticipo domenicale di Premier League sono stati sconfitti di misura dall'Everton di Marco Silva.

La sconfitta di Liverpool ha interrotto un filotto di 6 risultati utili consecutivi in Premier League, 8 nelle ultime 9 partite se escludiamo la caduta contro il Manchester City di Pep Guardiola. La débacle contro l'Everton, inoltre, ha complicato non poco i piani in ottica Champions League dell'Arsenal: pur restando al quarto posto in classifica, infatti, gli uomini di Emery condividono adesso il piazzamento con il Chelsea, che potrebbe anche mettere la freccia - sull'Arsenal e sul Tottenham - qualora arrivasse una vittoria nel derby col West Ham. Resta in agguato, inoltre, il Manchester United a 2 punti dal quarto posto e a 3 dal terzo, presieduto dal Tottenham. Arsenal che affronterà il Napoli sicuramente senza Hector Bellerin, che ha ormai concluso la sua stagione dopo la rottura del legamento crociato del gennaio scorso.

Non ci sarà nemmeno Rob Holding, così come Danny Welbeck. Potrebbe esserci, invece, Granit Xhaka, che sarà valutato al pari di capitan Laurent Koscielny. I possibili recuperi di questi ultimi sono stati oggetto di discussione da parte di Emery in conferenza stampa a seguito della sconfitta con l'Everton. Europa League che potrebbe dunque offrire un Arsenal meno rimaneggiato rispetto alle ultime uscite, con i londinesi che dovrebbero schierarsi con l'ormai consueto 3-4-2-1 - capace, all'occorrenza, di switch su 3-3-1-3 e 3-4-3 -, che nulla ha a che vedere con la filosofia e i dettami tattici che furono di Arsène Wenger. Arsenal che, ricordiamo, ha passato gli ultimi due turni di Europa League rimontando gli svantaggi del turno d'andata all'Emirates. Questa volta, però, servirà un salto di qualità importante agli uomini di Emery per superare questo Napoli, apparso veramente in gran spolvero nelle apparizioni in Europa League.

Europa League: Alexandre Lacazette sarà, con tutta probabilità, la punta a cui Unai Emery affiderà i galloni da titolare per l'andata dei quarti di finale.

Europa League: le statistiche e il momento dell'Arsenal

Arsenal che sembra aver trovato la sua quadratura, al netto di qualche battuta d'arresto, nell'impiantistica tattica di Unai Emery: il suo camaleontico 3-4-2-1, capace di passare a 5 in fase di non possesso e di attaccare con 5 effettivi in transizione, vede in Alexandre Lacazette il suo terminale principe. A dispetto del record di gol stagionali, detenuto da un Aubameyang già arrivato a 22 gol tra campionato e coppe, il francese ex Lione è riuscito a conquistare i galloni da titolare riscattando un'opaca prima stagione all'ombra dell'Emirates.

L'infortunio di Bellerin, inoltre, ha permesso al giovane Ainsley Maitland-Niles di conquistarsi sempre più spazio, scalzando uno Stephan Lichtsteiner sempre più ai margini di questo Arsenal.

Centrocampo decisamente multiforma quello dei Gunners, che hanno spesso cambiato gli interpreti - soprattutto gli interni - un po' per questioni di infortuni e un po' per necessità varie. Spicca senza dubbio la sapienza geometrica di Lucas Torreira, che ha preso per mano l'Arsenal illuminando la manovra al pari di un Granit Xhaxa che, va detto, ha caratteristiche un po' diverse. Continua a brillare, invece, Aaron Ramsey, promesso sposo della Juventus che sta regalando la stagione della vita ai suoi tifosi. Bene, a tratti benissimo il giovane Mattéo Guendouzi, che abbina dinamismo e fisicità impressionanti per un 19enne.

In avanti, detto di un Lacazette al di sopra delle aspettative, non si può non sottolineare come Aubameyang - al netto delle statistiche - sia forse uno di quelli che più sta accusando la transizione tattica. In alcuni frangenti, addirittura, il franco-gabonese è anche tornato a rivestire il ruolo di esterno destro - spaziando anche nell'altra corsia - che fu suo in Ligue 1 e nel primo anno al Borussia Dortmund. Da sottolineare, infine, l'ottimo periodo del prodotto delle giovanili biancorosse Alex Iwobi, mentre continua la vita da croce e delizia dei Gunners per Mesut Ozil, alle volte salvatore della patria e altre genio incompreso in quel di Londra.