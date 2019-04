In carriera, tra i tanti trofei alzati al cielo, Coentrao ha vinto un campionato portoghese, due campionati spagnoli, due Champions League e due Mondiali per Club. Una bacheca che tantissimi giocatori si sognano soltanto.

Ho avuto una carriera ricca di titoli, ho giocato nei migliori club del mondo e ora, fortunatamente, sono tornato a casa. Ma non guardo indietro, non penso a quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Ora sono qui e voglio solo aiutare il Rio Ave a restare in Primeira Liga

Era arrivato al Real Madrid dal Benfica nel luglio 2011 per 30 milioni di euro. La scorsa estate il suo contratto con i Blancos è scaduto e lui ha fatto ritorno in Portogallo al Rio Ave, dove è cresciuto e diventato un calciatore professionista.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK