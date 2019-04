La seconda non è andata bene come la prima. Contro il Genoa Mauro Icardi ha segnato un gol su rigore e ha confezionato un bellissimo assist per Perisic, risultando decisivo nel 4-0 rifilato al Genoa. Ieri contro l'Atalanta ha invece sbagliato un gol davanti a Gollini e il match di San Siro è terminato 0-0. Della sua prestazione ha parlato così Antonio Cassano a Tiki Taka:

Mauro Icardi è un attaccante come lo era Pippo Inzaghi. Se non segna, la palla non la vede mai e non aiuta la squadra. A Luciano Spalletti non piacciono questo tipo di punte, secondo me non farebbe giocare neanche Piatek