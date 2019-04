L'attaccante del Lille è cercato dai top club di mezza europa: secondo L'Equipe una squadra italiana avrebbe offerto 70 milioni per il classe 1995.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 12:48 | aggiornato 08/04/2019 12:53

Tutti pazzi per Nicolas Pepe. L'attaccante classe 1995 del Lille ha segnato fin qui 19 gol (18 solo in Ligue 1) e sfornato 12 assist in 34 presenze stagionali. Numeri da urlo che hanno attirato i top club di mezza Europa. Anche in Italia ci sono squadre interessate. Anzi, ce n'è una particolar modo che avrebbe già fatto passi importanti.

Lo scrive L'Equipe, che non rivela il nome della squadra ma parla di un'offerta da 70 milioni di euro arrivata al Lille. Una cifra monstre che pochi club in Italia possono permettersi di spendere. Il cerchio si stringe attorno a Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli.

Sul 23enne è forte anche l'interesse di PSG e Bayern Monaco, che non avrebbero problemi a sborsare cifre esorbitanti. Per Pepe il Lille chiede 80 milioni di euro, ma se l'offerta italiana di 70 milioni fosse vera c'è da scomettere che il club francese si accomoderebbe subito per iniziare la trattativa.