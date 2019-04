Il club deve darsi una nuova struttura, ma la prima mossa sarà adeguare il contratto dell'ex interista. Prevista riduzione del monte ingaggi e qualche cessione eccellente.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 08/04/2019 18:53 | aggiornato 08/04/2019 18:58

La partenza di Monchi - tornato a Siviglia a causa di ormai insuperabili dissidi col presidente Pallotta - ha lasciato una casella vuota nell'organigramma della Roma e soprattutto fra i suoi operatori di calciomercato.

Una cosa mica da poco, cui il club dovrà porre rimedio in tempi molto brevi perché le trattative sono già cominciate e la società non può rimanere indietro. Vero è che intanto si muovono Massara, soprattutto, e anche Francesco Totti, ma occorre ufficializzare: al momento paiono essere rimaste, oltre alla soluzione interna, le opzioni Petrachi e Campos.

Il club, comunque, su una cosa pare avere le idee molto chiare e in questa direzione si sta muovendo: non si può rinunciare a Nicolò Zaniolo, costi quel che costi. E a quanto pare non è soltanto un modo di dire né uno slogan.

Calciomercato Roma: la priorità è trattenere Zaniolo

Roma e mercato: ecco come trattenere Zaniolo

Arrivato in estate dall'Inter che aveva urgente bisogno di fare plusvalenze e lo cedette per 4,5 milioni, il ragazzo si è subito messo in mostra e ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, sia con Di Francesco che poi con Ranieri: 6 gol - di cui 2 in Champions League - e 2 assist in 31 partite, ma soprattutto un atteggiamento da veterano ne hanno fatto una pedina indispensabile per la Roma, che vuole assolutamente fare chiarezza e toglierlo dal mercato senza se e senza ma.

Zaniolo ha già conquistato la maglia azzurra

Probabili cessioni eccellenti

Per farlo occorre blindarlo con un nuovo contratto: Zaniolo guadagna 700mila euro all'anno, penultimo degli stipendi del club, migliore soltanto di quello del terzo portiere Daniel Fuzato, e il suo contratto scade nel 2023. L'intento del club è di arrivare intorno ai 2 milioni, magari con bonus, e provare a inserire una clausola rescissoria: si parla di 60 milioni, ma il rischio di perderlo il giorno dopo sembra reale. Pare infatti che la Roma abbia già rifiutato un paio di offerte intorno ai 45 milioni.

Kolarov potrebbe essere sacrificato per abbassare il monte ingaggi

Indispensabile centrare il quarto posto

Per trovare il denaro che serve per trattenere Zaniolo, la società avrebbe già messo in conto di non trattenere i giocatori più anziani che possono avere estimatori sul calciomercato - da Dzeko a Kolarov e a Fazio, per fare solo qualche nome - in modo da ridurre sensibilmente il monte ingaggi, ma sarebbe entrata anche nell'ordine di idee di dover accettare alcune cessioni eccellenti. Giocatori che hanno mercato, per intenderci, come Manolas o Ünder. A una condizione, però: centrare prima il quarto posto, perché senza i proventi della partecipazione alla Champions League, tutti questi sforzi potrebbero non bastare.