Per arrivare alla fatidica quota di 500 mln di spesa, il presidente Florentino Perez potrebbe vendere il difensore francese, seguito da tantissime squadre in tutta Europa.

08/04/2019

Zinedine Zidane per il suo ritorno al Real Madrid ha preteso e ottenuto una serie di condizioni molto stringenti ed esose. In primo luogo il suo contratto, arrivato a 12 milioni di euro più bonus, in secondo luogo ancora maggiore libertà nelle scelte che riguardano la squadra e infine un calciomercato estivo che farà faville, perché per convincerlo Florentino Perez ha messo sul tavolo e nella sua testa l’idea che saranno spesi ben 500 milioni di euro.

Il presidente ha dovuto osare, giocandosi questa quota monstre, perché Zidane voleva provare ad andare in Premier League, magari al Manchester United, e non tornare troppo velocemente alla Casa Blanca. Ma adesso quella promessa Florentino la deve bene o male mantenere. E per farlo non solo chiederà una serie di investimenti molto esosi da parte del club, ma darà il via anche ad un calciomercato in uscita che in questi anni il Real non ha praticamente fatto. Sulla lista delle partenze ci sono già Kroos, Bale, Benzema e negli ultimi giorni anche Varane, uno dei pezzi più pregiati della rosa.

Appena il Real Madrid ha proposto il rinnovo a Varane, con il francese che ha preso tempo, su di lui si sono fiondate una serie di squadre che mettendole insieme si può organizzare molto rapidamente una Super Lega. Ad interessarsi subito ad uno dei difensori migliori al mondo sono state Juventus, Chelsea, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e Barcellona, tutte alla ricerca di un uomo che sappia fare tante cose in difesa e per il quale possono arrivare anche a superare la soglia che nessuno ha mai infranto, ovvero spendere 100 milioni o più per un difensore. Il francese lotta con il napoletano Koulibaly per chi sarà l’uomo ad abbattere quel limite storico, solo sfiorato da Virgil van Dijk, ad oggi il difensore più costoso della storia con gli 85 milioni di euro pagati dal Liverpool al Southampton nel 2017.

Per tornare al Real, Zidane ha chiesto uno stipendio quasi raddoppiato e un investimento di 500 milioni nel prossimo calciomercato.

Dove giocherà Varane? La Juve in pole position nel prossimo calciomercato

I primi spifferi che riguardano il prossimo calciomercato della Juve sono molto precisi: l’idea è scegliere pochi grandi campioni che dovranno tenere la squadra a questo livello, se non innalzarlo ulteriormente, ma che siano anche molto più giovani dei titolari attuali, per poter iniziare il processo di svecchiamento che soprattutto in difesa deve iniziare quanto prima.

In questo senso l’idea di portarsi in casa un calciatore di 26 anni e con l'esperienza di Varane, capace di vincere quattro Champions League, quattro Mondiali per Club e una Coppa del mondo, è l’ideale. L’obiettivo è iniziare a sostituire prima Chiellini per limiti d’età e poi Bonucci, nel tentativo di trovare un calciatore ancora più performante.

Ma non c’è solo la Juve su uno dei difensori più completi che ci siano in circolazione. C’è il Barcellona, che sogna l’accoppiata campione del mondo con Umtiti, così da avere sotto la loro ala protettrice un altro backup francese che sta facendo molto bene, Lenglet.

C’è il Manchester United, che nel prossimo calciomercato vorrà di nuovo fare la voce grossa, seguendo la wave francese che ha preso in mano lo spogliatoio e avrà voce in capitolo anche in ottica mercato. Unire Varane a Pogba ed eventualmente a qualche altro campione del mondo di Russia 2018 farebbe dello United un piccolo feudo Blues con tutti i plus della conoscenza reciproca.

Su un grande calciatore non può non esserci anche il Liverpool, che ha Van Dijk colonna inamovibile della retroguardia, al quale si accompagnano difensori non di livello massimo, come Matip, Lovren o Gomez. Inoltre con il difensore olandese, Varane formerebbe la coppia perfetta, un po’ come è adesso con Sergio Ramos. Van Dijk è fisico, gioca sull’uomo e ama l’anticipo, Varane è più regista difensivo, con grandi letture nelle chiusure.

Poi ci sono il Chelsea, che deve prima risolvere il problema del blocco del mercato per due sessioni e poi puntare a migliorare una squadra che ha tanti punti deboli, e il Bayern Monaco, che in questo momento come centrali ha Hummels, leggermente appannato rispetto ai suoi anni migliori, e Sule, sicuramente non ai livelli di Raphael Varane.

Il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid ha per adesso solo mosso le acque. Da giugno dovrebbe esserci un vero e proprio tornado che riguarderà il calciomercato in entrata e in uscita dei Blancos, ma che toccherà per forza di cose anche tante altre squadre che potranno approfittare delle cessioni madrilene.