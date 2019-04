Il Pipita chiarisce le sue intenzioni per la prossima stagione: "A Londra sono felice, voglio fare di tutto per qualificarci alla Champions League".

di Daniele Minuti - 08/04/2019 20:10 | aggiornato 08/04/2019 20:15

La stagione in corso non è stata affatto facile per Gonzalo Higuain, che è passato dall'essere il grande colpo di calciomercato estivo del Milan al diventare il grande scontento in casa rossonera per poi essere ceduto al Chelsea nella sessione invernale.

Il Pipita ha cercato subito di voltare pagina riunendosi a Maurizio Sarri che lo ha fortemente voluto ai Blues: in questi primi mesi di avventura a Londra, il rendimento del centravanti argentino è stato caratterizzato da alti e bassi nonostante la fiducia totale che in lui ripone il suo allenatore (3 gol in 11 presenze per lui).

Il Chelsea però si sta avviando al rush finale di stagione in cui si gioca la qualificazione alla prossima Champions League oltre che la possibilità di vincere l'Europa League partendo dai quarti di finale in programma giovedì. Lo sa bene Higuain che oggi ha avuto parole molto chiare sulle sue intenzioni future: il Pipita vuole restare a Londra anche l'anno prossimo.

Higuain vuole restare al Chelsea nella prossima stagione

Calciomercato, Higuain: "Voglio restare al Chelsea"

Higuain è stato protagonista di un'intervista pubblicata dal sito ufficiale del Chelsea e parlando del suo futuro ha messo in chiaro la sua volontà di non lasciare i Blues nella prossima estate e di continuare la sua esperienza in Inghilterra.

La mia volontà è quella di far bene qui e rimanere anche l'anno prossimo. A Londra sono felice ed è bello mettersi alla prova in un nuovo campionato.

Il numero 9 è arrivato a Londra con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 36 milioni di euro) dalla Juventus. Il blocco del calciomercato del Chelsea però ha gettato dubbi sul possibile acquisto a titolo definitivo del suo cartellino da parte dei Blues.

Nell'operazione coi bianconeri però il club inglese si era assicurata la possibilità di prolungare il prestito di un altro anno in modo da esercitare il riscatto nell'estate del 2020, opzione che sembra ora la più probabile vista la voglia di Higuain di rimanere.