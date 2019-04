Il centrale bianconero intervistato dalla Iene ha chiarito il suo punto di vista sui buu contro il compagno di squadra a Cagliari: "Nel 2019 il razzismo non deve esistere".

I fatti sono noti e risalgono a martedì 2 aprile: a Cagliari si gioca il match fra i rossoblù locali e la Juventus. I bianconeri, seppure rabberciati a causa degli infortuni e anche in vista dei prossimi impegni di Champions League, controllano la partita senza troppi patemi grazie al gol di Leonardo Bonucci al 22'.

Dagli spalti piovono, secondo i giocatori bianconeri - lo ha confermato anche Matuidi a Canal Plus - alcuni buu razzisti all'indirizzo soprattutto di Moise Kean, il 19enne attaccante reduce da due reti segnate con la Nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore si infastidisce e, quando a 5 minuti dalla fine insacca la rete che chiude la partita, anziché esultare con i compagni, si ferma a braccia aperte sotto la curva cagliaritana.

Di corsa arrivano i compagni a portarlo via e nel post match Bonucci dichiara che la colpa va divisa al 50% fra la tifoseria sarda e il suo compagno di squadra, come se nel gesto di Moise potesse essere ravvisata in qualche modo una provocazione.

Apriti cielo: il primo ad attaccare Bonucci è Mario Balotelli che in un post social solidarizza con Kean e si dice scioccato dal comportamento del centrale azzurro che avrebbe, invece, dovuto difenderlo. La cosa, poi, ottiene grande risalto anche all'estero: dicono la loro, fra gli altri Thuram e Sterling, Depay e Touré - che se la prende anche con Allegri - e persino Sarri che, pure, tre anni fa fu protagonista di un presunto episodio discriminatorio nei confronti dell'allora tecnico dell'Inter Mancini.

Il giorno dopo, l'ex capitano del Milan prova a scusarsi su Instagram, affermando di essersi espresso in modo troppo sbrigativo e chiarendo di essere contro ogni forma di razzismo o discriminazione. Sabato sera, poi, Kean segna di nuovo e Leo corre dalla difesa ad abbracciarlo per primo: un gesto chiaro. Tutto a posto, dunque? Non per le Iene che riescono a intervistare Bonucci mentre torna verso la macchina:

Quelli che mi hanno attaccato hanno fatto bene, perché il razzismo è una cosa scandalosa e nel 2019 non deve esistere. Sono stato frainteso e chiedo scusa a chi ha capito male perché la mia risposta non era stata esaustiva. Detto questo sono contro il razzismo al 100% e ci sono pure gli strumenti per punire i colpevoli. Balotelli? Gli voglio bene e anche a Thuram, Sterling e Boateng che, pure, in quel preciso aveva ragione e a Liliam ho parlato al telefono. Detto che non giustifico il razzismo in nessun modo, avrei preferito che Moise avesse esultato con noi.

Ora, insomma, a questa vicenda che stava diventando imbarazzante, sembra essere stata messa la parola fine. Al 100%.