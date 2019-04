I bianconeri giocano in trasferta l'andata dei quarti di finale.

di Redazione Fox Sports - 08/04/2019 12:25 | aggiornato 08/04/2019 12:43

Ajax-Juventus è il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri arrivano al match dopo la vittoria sul Milan in campionato, mentre l'Ajax ha vinto il match di sabato in trasferta contro il Willem II.

L'arbitro di Ajax-Juventus sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, che sarà coadiuvato da Yuste Jiménez e Alonso Fernández. Il quarto uomo sarà il greco Sidirópoulos, mentre al VAR ci sarà Hernández con l'aiuto di Munuera.

Ajax-Juventus: 10 curiosità e statistiche sul match di Champions League

Getty Images Solo contro il Bayern Monaco (nove) e contro la Juventus (10) Cristiano Ronaldo ha segnato più gol che contro l’Ajax (sette) in Champions League

L'Ajax e la Juventus si affronteranno per la nona volta in Coppa dei Campioni/Champions League, per la prima volta dal novembre 2004. La squadra olandese non batte i bianconeri nella competizione dalla finale di Coppa dei Campioni del 1973 a Belgrado (1- 0).

La Juventus è imbattuta in ciascuna delle ultime nove sfide europee contro l'Ajax (5V, 4N), incluso il pareggio nella finale della Champions League del 1996, arrivato prima di alzare il trofeo grazie alla vittoria ai calci di rigore.

L'Ajax ospiterà la Juventus in un incontro di Champions League per la prima volta dal settembre 2004 nelle fasi a gironi, quando perse per 0-1 grazie a uno gol di Pavel Nedvěd per i bianconeri.

L'Ajax ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid nell'ultimo turno; l’ultima squadra capace di eliminare i detentori della Champions League era stata l'Atletico Madrid (contro il Barcellona) nei quarti di finale dell'edizione 2015/16, persa poi nella finale contro il Real Madrid.

La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la terza stagione consecutiva, il miglior risultato nella competizione da quando ci riuscì in quattro stagioni successive tra il 1996 e il 1999.

L'Ajax è la prima squadra olandese capace di raggiungere i quarti di finale della Champions League da quando il PSV ci riuscì nel 2006/07. Infatti l'Ajax si trova in questa fase per la prima volta dal 2002/03, quando fu eliminato dal Milan.

L'Ajax ha schierato gli 11 titolari con l’età media più bassa tra le squadre ancora in Champions League (24 anni, 202 giorni).

Solo Lionel Messi (11) ha preso parte attiva a più gol rispetto a Dusan Tadic dell’Ajax (nove - sei gol, tre assist) in questa Champions League.

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol nelle ultime quattro partite di Champions League contro l'Ajax, inclusa una tripletta per il Real Madid nella sua ultima visita alla Johan Cruijff Arena nell’ottobre 2012.

Solo contro il Bayern Monaco (nove) e contro la Juventus (10) Cristiano Ronaldo ha segnato più gol che contro l’Ajax (sette) in Champions League.

Ajax-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming

L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Ajax e Juventus si gioca mercoledì 10 aprile alle 21 all'Amsterdam ArenA di Amsterdam.

Ajax-Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre, è possibile vedere in TV in chiaro Ajax-Juventus su Rai Uno, collegamento a partire dalle 20.30. Per chi volesse vedere in streaming Ajax-Juventus, basterà collegarsi a Sky Go, il servizio di streaming riservato agli abbonati Sky, oppure su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. In alternativa, è possibile seguire la gara in streaming anche su NOW TV, in abbonamento.

Probabili formazioni Ajax-Juventus: Ronaldo c'è

Per la trasferta olandese, Allegri dovrebbe recuperare Ronaldo. Il portoghese, tenuto a riposo contro il Milan, dovrebbe aver recuperato dall'infortunio subito in nazionale, visto che si è allenato col gruppo. Ecco le probabili formazioni di Ajax-Juventus:

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, de Ligt, Tagliafico; van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Onana; Mazraoui, Blind, de Ligt, Tagliafico; van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Quote e pronostico di Ajax-Juventus

Per la gara di Champions League, il pronostico dei bookmakers va a favore della Juventus. Il 2 è infatti quotato 2.25 su Unibet, mentre la quota dell'1 oscilla tra 3.6 (Bet365) e 3.4 (bwin). Ecco le quote di Ajax-Juventus:

Unibet

1: 3.5

X: 3.4

2: 2.25

Bet365

1: 3.6

X: 3.4

2: 2.2

Bwin

1: 3.4

X: 3.4

2: 2.15

William Hill