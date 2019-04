I rivali dei bianconeri attraversano un buon momento e si giocano tutto in questo finale di stagione. Ziyech e Tadic gli osservati speciali.

di Andrea Bracco

Un testa a testa da definire in campionato e un quarto di finale di Champions League molto complicato da affrontare. L'Ajax che si presenterà mercoledì sera dinanzi alla Juventus è una squadra fisicamente e agonisticamente da temere, perché le prestazioni dei Lancieri sfoderate quest'anno stanno dando il seguito a quel processo di crescita in campo internazionale cominciato due anni fa con il raggiungimento della finale di Europa League, poi persa contro il Manchester United di José Mourinho.

Merito, in primis, del meticoloso lavoro operato da Marc Overmars, che la società nel 2012 ha deciso di nominare come nuovo direttore sportivo del club. L'ex esterno di Arsenal e Barcellona ha preso l'Ajax in mano in un momento difficile, basando principalmente la ricostruzione sulla pesca a piene mani dal settore giovanile, che negli ultimi anni è tornato finalmente a rifornire la prima squadra di ragazzi decisamente talentuosi.

Poi, da un paio di stagioni, è stata intrapresa la strada che porta all'acquisto di giocatori già formati, magari ex Lancieri in cerca di un'ultima sfida per la propria carriera. In tal senso si sono rivelati fondamentali gli innesti di Klaas Jan Huntelaar, Daley Blind e Dusan Tadic. Ovviamente la proprietà è stata chiamata a fare uno sforzo per ritoccare al rialzo il tetto ingaggi, ma se oggi l'Ajax può ragionevolmente considerarsi una delle top 20 squadre d'Europa, il merito maggiore va a questo cambio repentino di strategia.

L'Ajax festeggia uno dei quattro gol segnati contro il Willem II: nell'ultimo turno di Eredivisie i Lancieri hanno toccato quota 100 gol segnati

Champions League, alla scoperta dell'Ajax: gli ultimi risultati

Proprio il serbo si è preso la scena nell'ultima partita giocata in Champions League, quando la squadra allenata da Erik Ten Hag ha spazzato via il Real Madrid a domicilio. Tadic ha letteralmente disegnato calcio su un terreno magico e prestigioso come quello del Bernabeu, spiegando al mondo intero il motivo per il quale - negli ultimi anni - era diventato una pedina fondamentale per il Southampton, club inglese che lo aveva portato in Premier League nel 2014 strappandolo al Twente.

Nonostante il grosso impegno profuso in Europa, la squadra non ha mollato nulla nemmeno in campionato, dove a oggi si contende il titolo con il PSV e, dopo la vittoria nello scontro diretto del 31 marzo, adesso le due squadre viaggiano di pari passo condividendo il primo posto in classifica. Una situazione molto equilibrata, arrivata dopo la grande rimonta dei Lancieri nel girone di ritorno, quando i rivali di Eindhoven sembravano ormai in fuga e destinati a vincere l'Eredivisie. Il paradosso però è un altro, visto che l'ultimo grande periodo dell'Ajax a livello di risultati è cominciato dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid.

Da lì in poi i ragazzi di Ten Hag hanno messo insieme un totale di 10 partite, 9 delle quali sono state vinte. Nell'unico stop, arrivato sul campo dell'AZ, l'Ajax ha girato su numeri impressionanti, tanto che l'1-0 di Alkmaar è stato considerato sin da subito solo come un fastidioso episodio in mezzo al grande cammino di questo 2019. Interessante è anche il dato legato ai gol segnati: che Tadic e compagni siano una macchina decisamente prolifica non è certo un mistero, ma le 35 reti segnate nelle ultime 10 uscite fanno dell'Ajax uno degli attacchi più impattanti del continente. Con il 4-1 rifilato al Willem II, la squadra ha toccato quota 100 gol in campionato.

Il momento di forma: brilla la stella di Ziyech

A livello numerico e statistico la banda di Amsterdam è messa bene, ma il fattore sul quale soffermarsi maggiormente potrebbe essere quello legato ai singoli. Per esempio, la stagione che sta giocando Hakim Ziyech ha pochi eguali in Europa. Se Tadic è il braccio armato, Ziyech è l'architetto, il regista, l'ispiratore di un gioco che, quando la squadra è in serata, fa stropicciare gli occhi. Il marocchino ha limato i limiti caratteriali del passato e oggi è un calciatore completo: classe 1993 dal mancino sopraffino, in estate sembrava poter approdare in Italia, alla Roma, salvo poi decidere di rimanere in Olanda per illuminare le platee locali con la specialità della casa: l'assist.

Sono già 17 i passaggi chiave completati in stagione, ai quali vanno aggiunti 19 gol, 4 dei quali segnati in Champions League. Ziyech ma non solo, perché l'Ajax è un melting pot di talento e faccia tosta. Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999, gioca con l'autorità del veterano e la freschezza di chi è consapevole dei propri mezzi. Donny van de Beek e Frenkie De Jong comandano le operazioni a centrocampo, un reparto che mai come quest'anno sta rendendo al massimo. Quest'ultimo ha fatto registrare statistiche notevoli nel doppio confronto contro il Real Madrid. E, infatti, la prossima estate volerà a Barcellona.

Tra i più in forma del momento c'è anche un altro giocatore che, a breve, potremmo ritrovare in Spagna: si tratta di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro olandese che, grazie alle sue prestazioni di spessore, oggi vale almeno il quadruplo dei 4 milioni scuciti dal club per acquistarlo dall'Independiente. Piace all'Atletico Madrid ma, come ha dichiarato lui stesso di recente, di proposte sul tavolo che ne sono tante. Tra i talenti in rampa di lancio, infine, un occhio lo merita anche David Neres: esterno destro 22enne brasiliano, negli ultimi tempi sta trovando parecchio spazio e potrebbe rivelarsi un fattore in vista della Juventus. Con i suoi 11 assist è secondo solo a Ziyech, col quale si completa a meraviglia andando a raccogliere le innumerevoli verticalizzazioni dell'ex Twente.

Assenti e squalificati: tegola Mazraoui, cinque in diffida

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Ajax e Juventus non vedrà particolari assenze tra le fila dei Lancieri. L'unico calciatore che sicuramente mancherà è Noussair Mazraoui, che contro il Real Madrid era diffidato e si è fatto ammonire. Il suo posto sulla fascia destra dovrebbe essere preso da Joel Veltman, una scelta che sarebbe comunque potuta essere presa in considerazione anche nel caso in cui il marocchino fosse stato disponibile.

Più interessante è invece la situazione legata ai giocatori diffidati. Ten Hag dovrà chiedere ai suoi di fare la massima attenzione, perché sono ben cinque i calciatori che rischiano la squalifica in vista della gara di ritorno. L'elenco parte proprio da Ziyech e arriva a Tagliafico, comprendendo anche De Ligt, van de Beek e l'esperto Blind, tutti titolari inamovibili di una squadra che non può permettersi di perdere alcun pezzo da novanta.