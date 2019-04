Direttamente dal MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il nostro racconto dello Showcase of the Immortals.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 07/04/2019 16:50 | aggiornato 07/04/2019 22:55

L'attesa è finita, il grande momento è arrivato. È la notte di WrestleMania 35. Dopo aver riempito il Barclays Center di Brooklyn nei giorni precedenti con gli "aperitivi" - NXT TakeOver: New York e la cerimonia della Hall of Fame 2019 - il grande wrestling WWE è pronto per lo Showcase of the Immortals, cioè il più grande evento possibile di questo sport entertainment, che a livello di seguito e impatto economico generato è dietro solamente a SuperBowl e Olimpiadi (invernali e classiche).

Noi vi racconteremo tutto come sempre in rigorosa diretta scritta, ma questa volta lo faremo direttamente "from the United States of America", dal MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey.

Tutto qui è ormai pronto per quella che sarà a prescindere un'edizione storica, la prima con un main event tutto al femminile, dove Ronda Rousey, Charlotte Flair e Becky Lynch si affronteranno un "winner takes all" match, dove sono messe in palio sia le cinture di campionessa di SmackDown che di Raw. Questo sarà l'incontro che chiuderà le oltre 7 ore di programmazione di WrestleMania 35, che si preannuncia come l'evento di sport entertainment più lungo della storia.

Dal MetLife Stadium in New Jersey, WWE WrestleMania 35

WWE WrestleMania 35, risultati in diretta scritta

A WrestleMania 35 saranno messi in palio praticamente tutti i titoli dei due main roster della WWE, più (nel kickoff, visibile qui sotto gratuitamente a partire dalle 23) quello dei Cruiserweight. E poi ci saranno i tanti match senza cintura, ma ricchissimi comunque di aspettative, come quello in cui Triple H metterà in palio la sua carriera contro Batista, oppure quello tra Roman Reigns e Drew McIntyre. Mettetevi pure comodi dunque, sarà una lunga notte.

E noi ve la racconteremo come sempre qui su FOXSports.it in diretta scritta, nel nostro report fatto di WWE News, foto e highlights dell'evento.

Kickoff

Guarda il Kickoff gratuitamente qui di seguito a partire dalle 23

Seguono aggiornamenti...