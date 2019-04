Fuori programma incredibile durante la cerimonia nel giorno prima dello Showcase of the Immortals.

di Marco Ercole - 07/04/2019 02:33 | aggiornato 07/04/2019 02:58

Ha davvero dell’incredibile ciò che è accaduto nel corso della cerimonia della Hall of Fame 2019 della WWE, ultimo appuntamento prima di WrestleMania 35, che si è tenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 al Barclays Center di Brooklyn, a New York. Nel corso dell’introduzione della Hart Foundation nelle leggende WWE, con Natalya (a fare le veci del defunto padre Jimmy Neidhart) e Bret Hart sul ring, un invasore è salito di corsa sul quadrato e ha placcato da dietro The Hitman.

L’uomo è stato immediatamente fermato dal servizio di sicurezza e da vari wrestler nelle prime file che sono accorsi subito per aiutare Bret Hart. Sono stati attimi di grande tensione, ma la situazione è tornata presto alla calma. L’invasore è stato portato via dalle forze dell’ordine, mentre tutto il pubblico gli cantava “idiota” (per non dire di peggio).

A quel punto Drake Maverick, uno dei wrestler saliti subito sul ring, ha preso parola e ha detto: “Questo uomo stava facendo un discorso”. Lo show è così continuato e The Hitman è tornato al microfono per continuare il suo intervento, riprendendo con un “anyway” che ha fatto tornare il sorriso a tutte le persone presenti. Ci auguriamo che il colpevole di questo folle gesto venga punito come merita.