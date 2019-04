Caparros ha 63 anni e in carriera ha allenato, tra le tante, Siviglia, Deportivo, Athletic Bilbao, Maiorca e Levante. Un anno fa ha rimesso piede a Siviglia nei panni di direttore sportivo, ma quando Machin è stato esonerato - lo scorso 15 marzo - si è seduto in panchina (si tratta della terza esperienza con gli andalusi) e in 4 partite ha collezionnato 9 punti su 12 disponibili. Il Siviglia è ora quinto a 49 punti a -1 dal Getafe quarto, l'obiettivo Champions è quinti ampiamente alla portata.

Una settimana fa mi è stata diagnosticata una leucemia cronica, ma posso continuare a fare l'allenatore. Ora sto vivendo la mia vita normalmente, non sto seguendo alcun trattamento. State tutti tranquilli. Voglio godermi il mio lavoro e ringrazio ancora il club, il presidente Castro e il direttore sportivo Monchi per l'opportunità. Non parlerò più di questo argomento

Un annuncio che ha gettato tutti nello sconforto, arrivato dopo la vittoria per 2-0 del suo Siviglia (firmata Roque Mesa e Munir) in casa del Valladolid. Il tecnico del Siviglia, Joaquin Caparros, soffre di leucemia. A rivelarlo è stato lui stesso:

