Al San Paolo finisce in pareggio: Dries fa 104 in maglia azzurra come Cavani, ma non basta. Lazovic pareggia, il portiere firma l'impresa. Ingenuo Sturaro, espulso.

di Francesco Maria Bizzarri - 07/04/2019 22:39 | aggiornato 07/04/2019 22:44

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Genoa al San Paolo. Gran gol di Mertens, poi risposta di Lazovic. Tutto nel primo tempo. Sturaro alla mezz’ora si fa anche espellere per un’entrataccia su Allan. Niente Scudetto per la Juventus, ma altro stop per il Napoli. La Serie A è aperta solo per la matematica.

Alla Juventus, infatti, basterà un pari contro la SPAL per vincere il titolo. Grande partita di Mertens, che raggiunge così il record di 104 gol con la maglia azzurra stabilito da Cavani. Male Sturaro, espulso per via di un fallo ingenuo e cattivo che compromette la partita dei suoi.

Nel secondo tempo gli uomini di Ancelotti fanno la partita. Rientra Insigne dopo un mese di stop, ma non incide. Occasioni per Milik e ancora Mertens, ma c'è Radu insuperabile. Il portiere del Genoa gioca una grandissima partita e mantiene il risultato sull'1-1. Un punto utile per la salvezza: il Grifone in Serie A è ora a +7 sulla terz'utima.

Serie A, Mertens gol durante Napoli-Genoa

Serie A, le pagelle di Napoli-Genoa

Napoli (4-4-2) - Karnezis 6; Hysaj 5.5 (87' Ounas sv), Maksimovic 6, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6 (77' Mario Rui sv); Callejon 6, Allan 6 (67' Insigne 6), Fabian Ruiz 6, Zielinski 5.5; Mertens 7.5, Milik 6. All. Ancelotti 6.5.

Genoa (3-5-2) - Radu 7; Biraschi 6, Gunter 6.5, Criscito 6; Pedro Pereira 6.5, Bessa 6 (82' Pezzella sv), Veloso 5.5 (77' Radovanovic sv), Sturaro 4.5, Lazovic 6.5; Pandev 6.5 (61' Rolon 6), Kouamé 6.5. All. Prandelli 7.

I migliori

Mertens 7.5

Undicesimo gol in Serie A e 104esimo con la maglia del Napoli. Come Cavani. Un record così poteva solo essere festeggiato con una rete stupenda: destro piazzato da fuori area, un colpo da biliardo che sblocca una partita complicata. È sempre nel vivo del gioco con passaggi, recuperi e grandi giocate. Migliore in campo.

Radu 7

Non può nulla su gol di Mertens, la palla è troppo angolata. Sul finire del primo tempo dice no prima a Milik e poi a Callejon con due grandi parate. Nella ripresa aspetta sulla linea il colpo di testa ancora di Milik. Nel finale si supera su Koulibaly e su Mertens. Promosso.

Serie A, Mertens festeggia il gol che sblocca il match contro il Genoa

I peggiori

Sturaro 4.5

Inizia bene il match, ma paga l'ingenuità del fallo su Allan. VAR e arbitro se ne accorgono: rosso diretto. Lascia i suoi in dieci al 30’, errore madornale. Perché il Napoli poco dopo va in vantaggio. Salterà pure il derby.

Veloso 5.5

Fa girare poco il pallone e tiene poco il ritmo del centrocampo. Soffre senza Sturano vicino. Sui calci di punizione non è mai pericoloso con il suo ottimo mancino. La sua partita finisce in anticipo.