Finisce a reti bianche la sfida di San Siro, Icardi stavolta sbaglia ed esalta Gollini. Ora la Dea è quarta a pari punti con il Milan, Infortunio per Brozovic.

di MarcoValerio Bava - 07/04/2019 20:10 | aggiornato 07/04/2019 20:35

Finisce 0-0 tra Inter e Atalanta e il pareggio alla fine sta bene a entrambe perché i nerazzurri di Spalletti prendono un punto sul Milan e mantengono invariate le distanze dalla Lazio e proprio dai nerazzurri di Gasperini, che con questo punto agganciano i rossoneri al quarto posto in Serie A. Partita tattica, intensa, con un'occasione colossale per entrambe le squadre.

L'Inter sciupa nel primo tempo con Icardi che, solo davanti a Gollini, si fa ipnotizzare e calcia addosso al portiere avversario. Nella ripresa la chance d'oro è per il Papu Gomez, che però arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con l'assist di platino di Ilicic. La notizia positiva per l'Inter è quella di aver tenuto ancora la porta inviolata e aver disinnescato quello che, a inizio giornata, era il miglior attacco del campionato.

Per l'Atalanta invece resta la consapevolezza di essere ormai una candidata autorevole alla Champions League. La Dea gioca con personalità, sente l'assenza del bomber Zapata, ma crea comunque soprattutto con un Ilicic molto ispirato. La corsa al quarto posto ora è apertissima con cinque squadre in tre punti e l'Atalanta per la prima volta al quarto posto in questa stagione.

Serie A, le pagelle di Inter-Atalanta 0-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5, Skriniar 6,5, Miranda 6, Asamoah 6,5; Gagliardini 6,5 (dal 65' Borja Valero 6), Brozovic 6 (dal 23' Nainggolan 5,5); Politano 6 (dal 76' Keita sv), Vecino 5,5, Perisic 5,5; Icardi 5. All. Spalletti 6

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 7; Mancini 6,5, Djimsiti 6,5, Palomino 6,5 (dal 61' Masiello 6); Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5, Castagne 6,5; Pasalic 6 (dal 73' Barrow sv); Gomez 5,5, Ilicic 6,5 (dall'81' Pessina sv). All. Gasperini 6,5

I migliori

Gollini 7

Ha soffiato ormai il posto a Berisha e la scelta di Gasperini è premiata dai fatti. L'ex portiere del Verona, seppur ancor da sgrezzare in alcuni fondamentali (vedasi uscite alte), si sta guadagnando consensi e a San Siro sforna un'altra prestazione positiva. Freddo su Icardi nel primo tempo, prima nell'uscita bassa e poi nel tentativo di ribattuta dell'attaccante. Si ripete nella ripresa su Nainggolan. L'Atalanta non soffre tanto, ma quando l'Inter si fa pericolosa lui c'è.

Gagliardini 6,5

Fin quando rimane in campo è il migliore dei suoi. Dopo la doppietta di Genova, conferma di attraversare un momento positivo e sforna un'altra prova importante. Fa la diga davanti alla difesa, scherma bene Gomez e Pasalic, sbroglia una situazione intricata in area di rigore nel primo tempo. Gioca con intelligenza, interpretando bene lo spartito della gara. Esce stanco a metà ripresa

Serie A, è pareggio tra Inter e Atalanta

I peggiori

Icardi 5

Dopo il ritorno al gol in Serie A, in settimana contro il Genoa, nuova chance da titolare per l'argentino che però stavolta spara a salve. Una grandissima occasione alla mezzora del primo tempo, ma a tu per tu con Gollini si fa ipnotizzare dal portiere della Dea che gli sbatte la porta in faccia sul tentativo di scavino. Il resto della sua partita è un continuo tentativo di farsi trovare dai compagni ma è ben controllato da Dijmisiti.

Gomez 5,5

In assenza di Zapata il peso dell'attacco bergamasco è affidato a lui e a Ilicic, ma mentre lo sloveno inventa, lui fa più fatica a spiccare nel grigio pomeriggio di San Siro. Nella ripresa sciupa l'occasione più importante dei suoi, arrivando in ritardo su un grande assist del compagno di reparto. È poco preciso anche da fermo e questa è una notizia.