Tanti casi dubbi nella partita di Torino: non sanzionato un fallo di Alex Sandro in area. Sbagliato annullare il 2-1 a Kean, mancano le espulsioni di Musacchio e Mandzukic.

di Franco Borghese - 07/04/2019 09:19 | aggiornato 07/04/2019 09:23

Polemiche, polemiche e ancora polemiche. L'anticipo della 31esima giornata della Serie A si chiude così. La Juventus batte il Milan in rimonta per 2-1 complicando non poco la rincorsa alla Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso rischia di vedersi scavalcata dall'Atalanta (che per riuscirci, avendo lo scontro diretto a sfavore, deve però vincere a Milano contro l'Inter) e potenzialmente dalla Lazio che, vincendo con il Sassuolo, andrebbe sì a -2 ma con una partita in meno.

La classifica della Serie A, per quel che riguarda la zona Champions ed Europa League, è molto corta, motivo per il quale ogni punto può fare la differenza a fine stagione. Ecco perché il Milan, a fine partita, era molto arrabbiato con l'arbitro Fabbri. Durissimo l'attacco del direttore tecnico rossonero Leonardo:

Usciamo da questa partita con zero punti per errori arbitrali netti. Le immagini sono chiare e chiediamo più rispetto.

Analizziamo però nello specifico tutti gli episodi da moviola dell'incontro: al 16’ Mandzukic viene atterrato al limite dell'area di rigore del Milan. Sarebbe una punizione interessante per la Juventus ma viene segnalato un fuorigioco del croato benché avesse ricevuto la palla da Calhanoglu. Primo episodio mal interpretato, ma gli errori pesanti arrivano dalla seconda metà del primo tempo.

Serie A, la moviola di Juventus-Milan: prova tv per Mandzukic?

Al 35’ Calhanoglu riesce a liberarsi e ad andare al cross dalla destra, il pallone viene intercettato con il braccio destro da Alex Sandro che stava intervenendo in scivolata, Fabbri non interviene nonostante le vibranti proteste dei giocatori del Milan che chiedevano il rigore: il brasiliano prova effettivamente ad evitare il contatto con il pallone, ma tiene comunque il braccio troppo largo. Non un caso che dalla var room Calvarese inviti Fabbri a rivedere l’episodio. Il direttore di gara conferma però la propria valutazione e assegna solo il calcio d’angolo. Il rigore era netto, l'errore evidente e grave ma forse non decisivo dato che il Milan segna pochi secondi dopo.

A indirizzare l'anticipo della Serie A sono forse alcuni episodi successivi, ma andiamo con ordine. Al 59’ l’arbitro assegna un giusto calcio di rigore alla Juventus per fallo di Musacchio su Dybala. Il milanista travolge il numero 10 bianconero, decisione ineccepibile. Al 74’ ancora Musacchio protagonista: già ammonito, trattiene Mandzukic e lo butta giù. Avrebbe meritato il secondo giallo.

Al 76’ gol annullato a Kean: Fabbri sanziona un fallo di Bonucci su Romagnoli. Decisione fiscale. Al 79’ un altro rigore reclamato dal Milan ma Castillejo e Mandzukic si trattengono reciprocamente: sarebbe stato eccessivo assegnare la massima punizione. All’87’ l'episodio più controverso: a gioco in corso Mandzukic (già ammonito) scalcia platealmente Romagnoli in area di rigore. Fabbri, seguendo l'azione, non può accorgersi di nulla, ma il VAR sarebbe dovuto intervenire.

La decisione corretta in questo caso sarebbe stata l’espulsione dello juventino e il rigore per il Milan. Ora per il croato potrebbe anche scattare la prova televisiva se la sua sarà considerata una condotta violenta non vista.